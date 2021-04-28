https://ria.ru/20210428/dzhuliani-1730402669.html

Адвокат Джулиани подтвердил обыски в его квартире и офисе

Адвокат Джулиани подтвердил обыски в его квартире и офисе

Представитель экс-адвоката Трампа Руди Джулиани подтвердил проведение обысков в его квартире и офисе в Нью-Йорке по подозрению в нарушении лоббистского... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T23:04

2021-04-28T23:04

2021-04-28T23:04

руди джулиани

нью-йорк (город)

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ВАШИНГТОН, 28 апр - РИА Новости. Представитель экс-адвоката Трампа Руди Джулиани подтвердил проведение обысков в его квартире и офисе в Нью-Йорке по подозрению в нарушении лоббистского законодательства, сообщает телеканал CNN со ссылкой на адвоката бывшего мэра Нью-Йорка.Ранее в среду СМИ сообщили о том, что правоохранительные органы провели обыск в квартире Джулиани и, предположительно, изъяли электронные носители информации. По данным газеты New York Times, обыск прошел в рамках расследования прокуратуры о том, что Джулиани возможно лоббировал интересы украинских политиков и бизнесменов в администрации Трампа в 2019 году, когда был личным адвокатом президента США.Как подтвердил телеканалу адвокат Джулиани, обыск в среду прошел не только в квартире но и в нью-йоркском офисе бывшего мэра и личного адвоката Трампа. По информации защитника Джулиани, ордер на обыск обоснован расследованием возможного нарушения закона об иностранном лоббировании. По информации юриста, властей также интересует взаимодействие Джулиани с журналистом Джоном Соломоном. CNN отмечает, что этот журналист "активно писал на тему Украины перед (президентскими) выборами".Формально каких-либо обвинений против Джулиани не выдвигалось, он, по словам адвоката, не признает вины в каких-либо нарушениях.

https://ria.ru/20210428/tramp-1730386162.html

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руди джулиани, нью-йорк (город), сша, в мире