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Адвокат Джулиани подтвердил обыски в его квартире и офисе
Адвокат Джулиани подтвердил обыски в его квартире и офисе
Представитель экс-адвоката Трампа Руди Джулиани подтвердил проведение обысков в его квартире и офисе в Нью-Йорке по подозрению в нарушении лоббистского... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T23:04
2021-04-28T23:04
руди джулиани
нью-йорк (город)
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 28 апр - РИА Новости. Представитель экс-адвоката Трампа Руди Джулиани подтвердил проведение обысков в его квартире и офисе в Нью-Йорке по подозрению в нарушении лоббистского законодательства, сообщает телеканал CNN со ссылкой на адвоката бывшего мэра Нью-Йорка.Ранее в среду СМИ сообщили о том, что правоохранительные органы провели обыск в квартире Джулиани и, предположительно, изъяли электронные носители информации. По данным газеты New York Times, обыск прошел в рамках расследования прокуратуры о том, что Джулиани возможно лоббировал интересы украинских политиков и бизнесменов в администрации Трампа в 2019 году, когда был личным адвокатом президента США.Как подтвердил телеканалу адвокат Джулиани, обыск в среду прошел не только в квартире но и в нью-йоркском офисе бывшего мэра и личного адвоката Трампа. По информации защитника Джулиани, ордер на обыск обоснован расследованием возможного нарушения закона об иностранном лоббировании. По информации юриста, властей также интересует взаимодействие Джулиани с журналистом Джоном Соломоном. CNN отмечает, что этот журналист "активно писал на тему Украины перед (президентскими) выборами".Формально каких-либо обвинений против Джулиани не выдвигалось, он, по словам адвоката, не признает вины в каких-либо нарушениях.
https://ria.ru/20210428/tramp-1730386162.html
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руди джулиани, нью-йорк (город), сша, в мире

Адвокат Джулиани подтвердил обыски в его квартире и офисе

23:04 28.04.2021
 
© AP Photo / Andrew HarnikАдвокат Дональда Трампа и бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани
Адвокат Дональда Трампа и бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© AP Photo / Andrew Harnik
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ВАШИНГТОН, 28 апр - РИА Новости. Представитель экс-адвоката Трампа Руди Джулиани подтвердил проведение обысков в его квартире и офисе в Нью-Йорке по подозрению в нарушении лоббистского законодательства, сообщает телеканал CNN со ссылкой на адвоката бывшего мэра Нью-Йорка.
Ранее в среду СМИ сообщили о том, что правоохранительные органы провели обыск в квартире Джулиани и, предположительно, изъяли электронные носители информации. По данным газеты New York Times, обыск прошел в рамках расследования прокуратуры о том, что Джулиани возможно лоббировал интересы украинских политиков и бизнесменов в администрации Трампа в 2019 году, когда был личным адвокатом президента США.
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Как подтвердил телеканалу адвокат Джулиани, обыск в среду прошел не только в квартире но и в нью-йоркском офисе бывшего мэра и личного адвоката Трампа. По информации защитника Джулиани, ордер на обыск обоснован расследованием возможного нарушения закона об иностранном лоббировании. По информации юриста, властей также интересует взаимодействие Джулиани с журналистом Джоном Соломоном. CNN отмечает, что этот журналист "активно писал на тему Украины перед (президентскими) выборами".
Формально каких-либо обвинений против Джулиани не выдвигалось, он, по словам адвоката, не признает вины в каких-либо нарушениях.
 
Руди ДжулианиНью-Йорк (город)СШАВ мире
 
 
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