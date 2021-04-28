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Синоптики пообещали москвичам дождливое начало мая
Синоптики пообещали москвичам дождливое начало мая
Май в Москве ожидается более прохладным и влажным, чем обычно, это обусловлено повышенной дождливостью, которая прогнозируется на начало месяца, сообщил РИА... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T15:41
2021-04-28T16:17
погода
евгений тишковец
центр "фобос"
москва
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Май в Москве ожидается более прохладным и влажным, чем обычно, это обусловлено повышенной дождливостью, которая прогнозируется на начало месяца, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Если конец апреля такой холодный, как сейчас, то с вероятностью не менее 70% май будет тоже прохладный. В целом май чуть прохладнее и более влажный, чем он должен быть, но исключительно за счет холодного и дождливого старта месяца. Особенно это касается первой пятидневки, когда выльется 70% всей месячной нормы. Ну а температурный режим будет на 2-5 градусов ниже нормальных показателей", - рассказал Тишковец.По словам синоптика, вторая декада мая будет нормальная и по осадкам, и по температуре, а третья декада будет солнечная, чуть превысит многолетние нормы на 1-2 градуса с небольшим дефицитом осадков.
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погода, евгений тишковец, центр "фобос", москва

Синоптики пообещали москвичам дождливое начало мая

15:41 28.04.2021 (обновлено: 16:17 28.04.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДевушка во время дождя на площади Белорусского вокзала в Москве
Девушка во время дождя на площади Белорусского вокзала в Москве - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Май в Москве ожидается более прохладным и влажным, чем обычно, это обусловлено повышенной дождливостью, которая прогнозируется на начало месяца, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Если конец апреля такой холодный, как сейчас, то с вероятностью не менее 70% май будет тоже прохладный. В целом май чуть прохладнее и более влажный, чем он должен быть, но исключительно за счет холодного и дождливого старта месяца. Особенно это касается первой пятидневки, когда выльется 70% всей месячной нормы. Ну а температурный режим будет на 2-5 градусов ниже нормальных показателей", - рассказал Тишковец.
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По словам синоптика, вторая декада мая будет нормальная и по осадкам, и по температуре, а третья декада будет солнечная, чуть превысит многолетние нормы на 1-2 градуса с небольшим дефицитом осадков.
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