https://ria.ru/20210428/dozhdi-1730334524.html

Синоптики пообещали москвичам дождливое начало мая

Синоптики пообещали москвичам дождливое начало мая

Май в Москве ожидается более прохладным и влажным, чем обычно, это обусловлено повышенной дождливостью, которая прогнозируется на начало месяца, сообщил РИА... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T15:41

2021-04-28T15:41

2021-04-28T16:17

погода

евгений тишковец

центр "фобос"

москва

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Май в Москве ожидается более прохладным и влажным, чем обычно, это обусловлено повышенной дождливостью, которая прогнозируется на начало месяца, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Если конец апреля такой холодный, как сейчас, то с вероятностью не менее 70% май будет тоже прохладный. В целом май чуть прохладнее и более влажный, чем он должен быть, но исключительно за счет холодного и дождливого старта месяца. Особенно это касается первой пятидневки, когда выльется 70% всей месячной нормы. Ну а температурный режим будет на 2-5 градусов ниже нормальных показателей", - рассказал Тишковец.По словам синоптика, вторая декада мая будет нормальная и по осадкам, и по температуре, а третья декада будет солнечная, чуть превысит многолетние нормы на 1-2 градуса с небольшим дефицитом осадков.

https://ria.ru/20210428/leto-1730331883.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, евгений тишковец, центр "фобос", москва