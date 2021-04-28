https://ria.ru/20210428/doroga-1730404011.html

Ремонт дороги Краснодар-Ейск завершат в 2023 году

Ремонт дороги Краснодар-Ейск завершат в 2023 году

Ремонт дороги Краснодар - Ейск, которая ведет к черноморским курортам и Крымскому мосту и летом является одной из самых загруженных, планируется завершить в... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T23:29

2021-04-28T23:29

2021-04-28T23:29

краснодарский край

вениамин кондратьев

владимир путин

краснодар

ейск

краснодарский край

тимашевск

общество

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КРАСНОДАР, 28 апр - РИА Новости. Ремонт дороги Краснодар - Ейск, которая ведет к черноморским курортам и Крымскому мосту и летом является одной из самых загруженных, планируется завершить в 2023 году, реконструкция позволит увеличить количество полос, сообщает администрация региона."Первый этап реконструкции дороги от границы с Динским районом до станицы Медведовской выполнен на 44%. Этот участок трассы в летний сезон один из самых загруженных. Транспортный поток здесь в 2-3 раза превышает нормативы. Благодаря реконструкции увеличим количество полос до четырех. До 2023 года фактически заново построим более 22 километров дороги", – приводятся в сообщении слова губернатора края Вениамина Кондратьева.Ранее о реконструкции трассы Краснодар - Ейск главу региона просили местные жители. Работы ведутся по национальному проекту "Безопасные качественные дороги".Всего в настоящий момент в Краснодарском крае реализуют 15 крупных проектов в дорожной сфере. В том числе речь идет о создании обходов Тимашевска и станицы Ленинградской, нового Яблоновский моста.По данным краевых властей, нарастить объемы в дорожном строительстве возможно за счет использования инфраструктурных бюджетных кредитов. Предоставлять их регионам по ставке не более 3% на 15 лет предложил президент страны Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию.

https://ria.ru/20210428/spetsinvestkontrkaty-1730403268.html

https://ria.ru/20210427/kuban-1730190812.html

краснодар

ейск

краснодарский край

тимашевск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вениамин кондратьев, владимир путин, краснодар, ейск, краснодарский край, тимашевск, общество