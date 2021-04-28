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Шапка - Краснодарский край - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Краснодарский край
https://ria.ru/20210428/doroga-1730404011.html
Ремонт дороги Краснодар-Ейск завершат в 2023 году
Ремонт дороги Краснодар-Ейск завершат в 2023 году
Ремонт дороги Краснодар - Ейск, которая ведет к черноморским курортам и Крымскому мосту и летом является одной из самых загруженных, планируется завершить в... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T23:29
2021-04-28T23:29
краснодарский край
вениамин кондратьев
владимир путин
краснодар
ейск
краснодарский край
тимашевск
общество
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КРАСНОДАР, 28 апр - РИА Новости. Ремонт дороги Краснодар - Ейск, которая ведет к черноморским курортам и Крымскому мосту и летом является одной из самых загруженных, планируется завершить в 2023 году, реконструкция позволит увеличить количество полос, сообщает администрация региона."Первый этап реконструкции дороги от границы с Динским районом до станицы Медведовской выполнен на 44%. Этот участок трассы в летний сезон один из самых загруженных. Транспортный поток здесь в 2-3 раза превышает нормативы. Благодаря реконструкции увеличим количество полос до четырех. До 2023 года фактически заново построим более 22 километров дороги", – приводятся в сообщении слова губернатора края Вениамина Кондратьева.Ранее о реконструкции трассы Краснодар - Ейск главу региона просили местные жители. Работы ведутся по национальному проекту "Безопасные качественные дороги".Всего в настоящий момент в Краснодарском крае реализуют 15 крупных проектов в дорожной сфере. В том числе речь идет о создании обходов Тимашевска и станицы Ленинградской, нового Яблоновский моста.По данным краевых властей, нарастить объемы в дорожном строительстве возможно за счет использования инфраструктурных бюджетных кредитов. Предоставлять их регионам по ставке не более 3% на 15 лет предложил президент страны Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию.
https://ria.ru/20210428/spetsinvestkontrkaty-1730403268.html
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вениамин кондратьев, владимир путин, краснодар, ейск, краснодарский край, тимашевск, общество

Ремонт дороги Краснодар-Ейск завершат в 2023 году

23:29 28.04.2021
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКраснодар во время самоизоляции жителей
Краснодар во время самоизоляции жителей - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 28 апр - РИА Новости. Ремонт дороги Краснодар - Ейск, которая ведет к черноморским курортам и Крымскому мосту и летом является одной из самых загруженных, планируется завершить в 2023 году, реконструкция позволит увеличить количество полос, сообщает администрация региона.
"Первый этап реконструкции дороги от границы с Динским районом до станицы Медведовской выполнен на 44%. Этот участок трассы в летний сезон один из самых загруженных. Транспортный поток здесь в 2-3 раза превышает нормативы. Благодаря реконструкции увеличим количество полос до четырех. До 2023 года фактически заново построим более 22 километров дороги", – приводятся в сообщении слова губернатора края Вениамина Кондратьева.
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Ранее о реконструкции трассы Краснодар - Ейск главу региона просили местные жители. Работы ведутся по национальному проекту "Безопасные качественные дороги".
Всего в настоящий момент в Краснодарском крае реализуют 15 крупных проектов в дорожной сфере. В том числе речь идет о создании обходов Тимашевска и станицы Ленинградской, нового Яблоновский моста.
По данным краевых властей, нарастить объемы в дорожном строительстве возможно за счет использования инфраструктурных бюджетных кредитов. Предоставлять их регионам по ставке не более 3% на 15 лет предложил президент страны Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию.
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Краснодарский крайВениамин КондратьевВладимир ПутинКраснодарЕйскКраснодарский крайТимашевскОбщество
 
 
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