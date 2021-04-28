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Звезда "Игры престолов" и "Тюдоров" Натали Дормер стала мамой
Звезда "Игры престолов" и "Тюдоров" Натали Дормер стала мамой
Британская актриса Натали Дормер впервые стала мамой, сообщает сайт ET Canada, об этом она рассказала в подкасте "That’s After Life". РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T14:41
2021-04-28T14:41
2021-04-28T14:41
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Британская актриса Натали Дормер впервые стала мамой, сообщает сайт ET Canada, об этом она рассказала в подкасте "That’s After Life".Актриса, сыгравшая в "Игре престолов" Маргери Тирелл, родила дочь еще в январе 2021 года. Беременность выпала на карантин, поэтому Дормер удалось сохранить ожидание ребенка в тайне. Дормер призналась, что очень любит новорожденную, но бессонные ночи даются ей тяжело. Правда, "природа достаточна умна и помогает молодой маме справилась с этой проблемой", — считает исполнительница роли Анны Болейн в сериале "Тюдоры".Отец девочки — актер Дэвид Оукс, с которым Дормер познакомилась в 2019 году — они вместе играли в спектакле "Венера в мехах".
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стиль жизни, знаменитости, новости культуры, игра престолов (сериал)
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости.
Британская актриса Натали Дормер впервые стала мамой, сообщает
сайт ET Canada, об этом она рассказала в подкасте "That’s After Life".
Актриса, сыгравшая в "Игре престолов" Маргери Тирелл, родила дочь еще в январе 2021 года. Беременность выпала на карантин, поэтому Дормер удалось сохранить ожидание ребенка в тайне.
"Забеременеть и родить — идеальное занятие во время пандемии, — шутит актриса. — Мне кажется, я говорю клише, но лет через 30 моя дочь будет сидеть в баре и говорить: "Я ребенок ковида"".
Дормер призналась, что очень любит новорожденную, но бессонные ночи даются ей тяжело. Правда, "природа достаточна умна и помогает молодой маме справилась с этой проблемой", — считает исполнительница роли Анны Болейн в сериале "Тюдоры".
"Люди говорят, что с появлением ребенка меняются взгляды на жизнь, происходит переоценка ценностей. Когда у тебя нет детей, то слушаешь все это, закатываешь глаза и бормочешь "Ага, конечно". Но как только у тебя рождается малыш, то думаешь "Ого, ничего себе"", — говорит Натали Дормер.
Отец девочки — актер Дэвид Оукс, с которым Дормер познакомилась в 2019 году — они вместе играли в спектакле "Венера в мехах".