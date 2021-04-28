Киев отверг предложенные Россией механизмы прекращения огня в Донбассе
21:47 28.04.2021 (обновлено: 23:06 28.04.2021)
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Киев заблокировал предложения Москвы о предотвращении нарушений перемирия в Донбассе, заявил журналистам полпред России в контактной группе Борис Грызлов.
По его словам, вместо обсуждения вопросов по существу Украина выстраивала запутанные "юридические конструкции", чтобы не признавать Донбасс стороной конфликта.
"Фактически ради соблюдения надуманных "красных линий", прямо противоречащих Минским соглашениям, Киев приносит в жертву безопасность и жизни людей на юго-востоке Украины", — сказал Грызлов по итогам заседания контактной группы.
Несмотря на политические заявления о стремлении к миру, Украина — "в угоду немногочисленным радикальным политическим силам" — не способна сделать практические шаги по соблюдению режима прекращения огня, подчеркнул Грызлов.
"В такой ситуации трудно ожидать от Украины конструктивного подхода к решению значительно более сложных политических аспектов урегулирования конфликта", —заключил полпред.
Конфликт в Донбассе
Гражданское противостояние в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждают на встречах контактной группы в Минске. Ее участники приняли несколько документов, направленных на разрешение конфликта, но перестрелки продолжаются.
В июле прошлого года в силу вступил всеобъемлющий режим перемирия. Однако с февраля бои ужесточились, а в апреле в ДНР сообщили о гибели ребенка после удара украинского беспилотника. Кроме того, ВСУ обстреливают республики из запрещенного "Минском-2" оружия.
В Москве выражали беспокойство из-за обострения конфликта. Как указывала официальный представитель МИД Мария Захарова, Россия не заинтересована в раздувании гражданской войны в Донбассе и сделает все возможное для защиты его жителей. Она также призвала союзников Украины прекратить подстрекать киевский режим к кровавым авантюрам в регионе.