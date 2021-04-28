https://ria.ru/20210428/donbass-1730397059.html

Киев отверг предложенные Россией механизмы прекращения огня в Донбассе

Киев отверг предложенные Россией механизмы прекращения огня в Донбассе

Киев заблокировал предложения Москвы о предотвращении нарушений перемирия в Донбассе, заявил журналистам полпред России в контактной группе Борис Грызлов. РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T21:47

2021-04-28T21:47

2021-04-28T23:06

россия

ситуация в днр и лнр

донбасс

борис грызлов

киев

украина

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Киев заблокировал предложения Москвы о предотвращении нарушений перемирия в Донбассе, заявил журналистам полпред России в контактной группе Борис Грызлов.По его словам, вместо обсуждения вопросов по существу Украина выстраивала запутанные "юридические конструкции", чтобы не признавать Донбасс стороной конфликта.Несмотря на политические заявления о стремлении к миру, Украина — "в угоду немногочисленным радикальным политическим силам" — не способна сделать практические шаги по соблюдению режима прекращения огня, подчеркнул Грызлов."В такой ситуации трудно ожидать от Украины конструктивного подхода к решению значительно более сложных политических аспектов урегулирования конфликта", —заключил полпред.Конфликт в ДонбассеГражданское противостояние в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждают на встречах контактной группы в Минске. Ее участники приняли несколько документов, направленных на разрешение конфликта, но перестрелки продолжаются.В июле прошлого года в силу вступил всеобъемлющий режим перемирия. Однако с февраля бои ужесточились, а в апреле в ДНР сообщили о гибели ребенка после удара украинского беспилотника. Кроме того, ВСУ обстреливают республики из запрещенного "Минском-2" оружия.В Москве выражали беспокойство из-за обострения конфликта. Как указывала официальный представитель МИД Мария Захарова, Россия не заинтересована в раздувании гражданской войны в Донбассе и сделает все возможное для защиты его жителей. Она также призвала союзников Украины прекратить подстрекать киевский режим к кровавым авантюрам в регионе.

https://ria.ru/20210428/donbass-1730262557.html

россия

донбасс

киев

украина

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россия, ситуация в днр и лнр, донбасс, борис грызлов, киев, украина, в мире