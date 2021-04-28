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Лавров раскритиковал попытки ОБСЕ скрыть "честные данные" о Донбассе
Лавров раскритиковал попытки ОБСЕ скрыть "честные данные" о Донбассе
Руководство ОБСЕ пытается избегать публикации честных данных по ситуации в Донбассе, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T10:16
2021-04-28T10:16
2021-04-28T10:59
ситуация в днр и лнр
обсе
донбасс
сергей лавров
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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Руководство ОБСЕ пытается избегать публикации честных данных по ситуации в Донбассе, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел России Сергей Лавров.По словам министра, статистика ОБСЕ, показывающая, сколько граждан и гражданских объектов пострадали на территории сторон конфликта, не в пользу Киева, она подтверждает, что в подавляющем большинстве случаев Киев начинает удары по гражданским объектам, а ополчение отвечает по тем точкам, откуда ведется огонь."Руководство специальной мониторинговой миссии, да и самой ОБСЕ, как-то очень неуютно себя чувствует в этом вопросе и всячески старается избегать публикаций таких честных данных", - сказал Лавров, подчеркнув, что Москва старается сделать такого рода доклады регулярными.Читайте полный текст интервью с Сергеем Лавровым >>
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ситуация в днр и лнр, обсе, донбасс, сергей лавров, украина