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Лавров оценил вероятность войны с Украиной в Донбассе
Лавров оценил вероятность войны с Украиной в Донбассе
Войны с Украиной можно и нужно избежать, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T06:04
2021-04-28T11:02
россия
ситуация в днр и лнр
донбасс
сергей лавров
украина
в мире
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Войны с Украиной можно и нужно избежать, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел России Сергей Лавров.Так глава МИД прокомментировал вероятность вооруженного конфликта в свете того, что в Донбассе уже более полумиллиона жителей получили российское гражданство.В то же время Лавров отметил, что не может отвечать за Украину и ее лидера Владимира Зеленского."Я не берусь гадать, потому что по внешним признакам главное для него — это удержаться у власти, и он готов платить любую цену, включая потакание неонацистам и ультрарадикалам, которые продолжают объявлять ополченцев Донбасса террористами", — добавил министр.Ситуация на границе УкраиныЗападные страны в последнее время недовольны тем, что они считают усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Вашингтон, в частности, обращал внимание на передвижение войск в Крыму и на востоке страны, а МИД Германии расценил решение Москвы временно закрыть проход военным и государственным судам через отдельные регионы акватории Черного моря как нарушение международного права.В Кремле ранее заявили, что Минобороны может перемещать личный состав по территории страны на свое усмотрение и это "не должно никого волновать". Ограничения в море, в свою очередь, касаются территориальных вод России и не затрагивают движение торговых судов.Министр обороны Сергей Шойгу подчеркивал, что Россия передвигает войска в пределах своей территории по собственным планам, никакого внешнего воздействия здесь нет и быть не может.По словам президента Владимира Путина, российская угроза — "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы" и получать за это бонусы и преференции.Предоставление российского гражданства жителям ДонбассаВ апреле 2019 года Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Он заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у Москвы нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в регионе переходит границы. Меньше чем через неделю в Ростовской области открылись центры выдачи российских документов.На прошлой неделе министр внутренних дел ЛНР Игорь Корнет заявил, что более полумиллиона жителей республик Донбасса уже получили российское гражданство в упрощенном порядке, из них порядка 205 тысяч — жители ЛНР.Читайте полный текст интервью с Сергеем Лавровым &gt;&gt;
https://ria.ru/20210427/mozgi-1730229324.html
https://ria.ru/20210428/grazhdanstvo-1730233541.html
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россия
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“Главное для него – удержаться у власти” – Лавров о позиции Зеленского по войне в Донбассе
“Главное для него – удержаться у власти” – Лавров о позиции Зеленского по войне в Донбассе
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россия, ситуация в днр и лнр, донбасс, сергей лавров, украина, в мире

Лавров оценил вероятность войны с Украиной в Донбассе

06:04 28.04.2021 (обновлено: 11:02 28.04.2021)
 
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Войны с Украиной можно и нужно избежать, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Так глава МИД прокомментировал вероятность вооруженного конфликта в свете того, что в Донбассе уже более полумиллиона жителей получили российское гражданство.
В то же время Лавров отметил, что не может отвечать за Украину и ее лидера Владимира Зеленского.
"Я не берусь гадать, потому что по внешним признакам главное для него — это удержаться у власти, и он готов платить любую цену, включая потакание неонацистам и ультрарадикалам, которые продолжают объявлять ополченцев Донбасса террористами", — добавил министр.
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Ситуация на границе Украины

Западные страны в последнее время недовольны тем, что они считают усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Вашингтон, в частности, обращал внимание на передвижение войск в Крыму и на востоке страны, а МИД Германии расценил решение Москвы временно закрыть проход военным и государственным судам через отдельные регионы акватории Черного моря как нарушение международного права.
В Кремле ранее заявили, что Минобороны может перемещать личный состав по территории страны на свое усмотрение и это "не должно никого волновать". Ограничения в море, в свою очередь, касаются территориальных вод России и не затрагивают движение торговых судов.
Министр обороны Сергей Шойгу подчеркивал, что Россия передвигает войска в пределах своей территории по собственным планам, никакого внешнего воздействия здесь нет и быть не может.
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Предоставление российского гражданства жителям Донбасса

В апреле 2019 года Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Он заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у Москвы нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в регионе переходит границы. Меньше чем через неделю в Ростовской области открылись центры выдачи российских документов.
На прошлой неделе министр внутренних дел ЛНР Игорь Корнет заявил, что более полумиллиона жителей республик Донбасса уже получили российское гражданство в упрощенном порядке, из них порядка 205 тысяч — жители ЛНР.
Читайте полный текст интервью с Сергеем Лавровым >>
 
РоссияСитуация в ДНР и ЛНРДонбассСергей ЛавровУкраинаВ мире
 
 
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