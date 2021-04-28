https://ria.ru/20210428/donbass-1730238371.html

Лавров оценил вероятность войны с Украиной в Донбассе

Лавров оценил вероятность войны с Украиной в Донбассе

Войны с Украиной можно и нужно избежать, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T06:04

2021-04-28T06:04

2021-04-28T11:02

россия

ситуация в днр и лнр

донбасс

сергей лавров

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/1c/1730247946_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_ffe03e979f279da51177cee2cc5f26ce.jpg

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Войны с Украиной можно и нужно избежать, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел России Сергей Лавров.Так глава МИД прокомментировал вероятность вооруженного конфликта в свете того, что в Донбассе уже более полумиллиона жителей получили российское гражданство.В то же время Лавров отметил, что не может отвечать за Украину и ее лидера Владимира Зеленского."Я не берусь гадать, потому что по внешним признакам главное для него — это удержаться у власти, и он готов платить любую цену, включая потакание неонацистам и ультрарадикалам, которые продолжают объявлять ополченцев Донбасса террористами", — добавил министр.Ситуация на границе УкраиныЗападные страны в последнее время недовольны тем, что они считают усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Вашингтон, в частности, обращал внимание на передвижение войск в Крыму и на востоке страны, а МИД Германии расценил решение Москвы временно закрыть проход военным и государственным судам через отдельные регионы акватории Черного моря как нарушение международного права.В Кремле ранее заявили, что Минобороны может перемещать личный состав по территории страны на свое усмотрение и это "не должно никого волновать". Ограничения в море, в свою очередь, касаются территориальных вод России и не затрагивают движение торговых судов.Министр обороны Сергей Шойгу подчеркивал, что Россия передвигает войска в пределах своей территории по собственным планам, никакого внешнего воздействия здесь нет и быть не может.По словам президента Владимира Путина, российская угроза — "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы" и получать за это бонусы и преференции.Предоставление российского гражданства жителям ДонбассаВ апреле 2019 года Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Он заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у Москвы нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в регионе переходит границы. Меньше чем через неделю в Ростовской области открылись центры выдачи российских документов.На прошлой неделе министр внутренних дел ЛНР Игорь Корнет заявил, что более полумиллиона жителей республик Донбасса уже получили российское гражданство в упрощенном порядке, из них порядка 205 тысяч — жители ЛНР.Читайте полный текст интервью с Сергеем Лавровым >>

https://ria.ru/20210427/mozgi-1730229324.html

https://ria.ru/20210428/grazhdanstvo-1730233541.html

https://ria.ru/20210427/format-1730206036.html

россия

донбасс

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

“Главное для него – удержаться у власти” – Лавров о позиции Зеленского по войне в Донбассе “Главное для него – удержаться у власти” – Лавров о позиции Зеленского по войне в Донбассе 2021-04-28T06:04 true PT0M40S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ситуация в днр и лнр, донбасс, сергей лавров, украина, в мире