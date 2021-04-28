https://ria.ru/20210428/dollar-1730327453.html

Курс евро упал ниже 90 рублей

Курс евро упал ниже 90 рублей

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 90 рублей впервые с 6 апреля. РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T15:11

2021-04-28T15:11

2021-04-28T15:58

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

динамика курсов валют

экономика

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Курс евро в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 90 рублей впервые с 6 апреля.Котировки единой европейской валюты достигали 89,9 рубля к закрытию предыдущей сессии.Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 31 копейку, до 74,58 рубля.Стоимость нефти марки Brent поднималась тем временем на 0,77%, до 66,38 доллара за баррель.Накануне участники нефтяного рынка отыграли новости с заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+. Он рекомендовал картелю сохранить на май — июль текущие условия сделки об ограничении добычи.Аналитики отмечали, что рублю помогают и финальные налоговые выплаты апреля. Косвенно на котировки также повлияли оценки ЦБ о том, что доля доллара в расчетах за экспорт по итогам прошлого года упала до исторического минимума (55,8%).

https://ria.ru/20210427/rubl-1730225529.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

динамика курсов валют, экономика