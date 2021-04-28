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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20210428/dollar-1730327453.html
Курс евро упал ниже 90 рублей
Курс евро упал ниже 90 рублей
Курс евро в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 90 рублей впервые с 6 апреля. РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T15:11
2021-04-28T15:58
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
экономика
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Курс евро в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 90 рублей впервые с 6 апреля.Котировки единой европейской валюты достигали 89,9 рубля к закрытию предыдущей сессии.Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 31 копейку, до 74,58 рубля.Стоимость нефти марки Brent поднималась тем временем на 0,77%, до 66,38 доллара за баррель.Накануне участники нефтяного рынка отыграли новости с заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+. Он рекомендовал картелю сохранить на май — июль текущие условия сделки об ограничении добычи.Аналитики отмечали, что рублю помогают и финальные налоговые выплаты апреля. Косвенно на котировки также повлияли оценки ЦБ о том, что доля доллара в расчетах за экспорт по итогам прошлого года упала до исторического минимума (55,8%).
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динамика курсов валют, экономика

Курс евро упал ниже 90 рублей

15:11 28.04.2021 (обновлено: 15:58 28.04.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаком евро
Электронное табло со знаком евро - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Курс евро в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 90 рублей впервые с 6 апреля.
Котировки единой европейской валюты достигали 89,9 рубля к закрытию предыдущей сессии.
Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 31 копейку, до 74,58 рубля.
Стоимость нефти марки Brent поднималась тем временем на 0,77%, до 66,38 доллара за баррель.
Накануне участники нефтяного рынка отыграли новости с заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+. Он рекомендовал картелю сохранить на май — июль текущие условия сделки об ограничении добычи.
Аналитики отмечали, что рублю помогают и финальные налоговые выплаты апреля. Косвенно на котировки также повлияли оценки ЦБ о том, что доля доллара в расчетах за экспорт по итогам прошлого года упала до исторического минимума (55,8%).
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