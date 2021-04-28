https://ria.ru/20210428/dogovor-1730258979.html

Европарламент ратифицировал торговый договор между ЕС и Великобританией

Европарламент ратифицировал торговый договор между ЕС и Великобританией

Европарламент одобрил соглашение о торговле и сотрудничестве между Великобританией и Евросоюзом, свидетельствуют итоги голосования. РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T10:16

2021-04-28T10:16

2021-04-28T10:16

европарламент

евросоюз

великобритания

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 28 апр - РИА Новости, Мария Князева. Европарламент одобрил соглашение о торговле и сотрудничестве между Великобританией и Евросоюзом, свидетельствуют итоги голосования.Договор поддержали 660 депутатов, против высказались пять, сообщает ЕП.Теперь, чтобы документ окончательно вступил в силу, его должны согласовать страны ЕС.Великобритания покинула Евросоюз, и 1 января текущего года завершился переходный период, в течение которого практически все в отношениях страны и союза оставалось как прежде. Это касалось и торговли: стороны не применяли пошлины к товарам друг друга, поскольку на Британию продолжали распространятся правила единого рынка ЕС.Нынешнее соглашение о торговле и сотрудничестве было необходимо, чтобы определить, в частности, торговые отношения страны и союза по окончании переходного периода. Оно было достигнуто в самом конце декабря 2020 года после непростых и длительных переговоров, всего за несколько дней до ключевой даты завершения транзитного периода.Без этого договора экономические отношения сторон резко перешли бы в новую фазу, что повлекло бы за собой ощутимые проблемы. Соглашение позволило сделать этот переход более плавным.Поскольку договор был заключен впритык к "часу икс", он не успел пройти ратификацию Европарламентом и одобрение странами союза до 1 января. Поэтому стороны решили применять его на временной основе, пока договор не будет окончательно ратифицирован.В соответствии с условиями этого нового соглашения, Британия все же покинула единый рынок и таможенный союз ЕС, однако стороны продолжат свободную торговлю без пошлин и квот.

https://radiosputnik.ria.ru/20210115/yazyk-1593173521.html

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европарламент, евросоюз, великобритания, в мире