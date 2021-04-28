Названа причина эпидемии дифтерии в Москве в 90-х годах
03:45 28.04.2021 (обновлено: 11:11 28.04.2021)
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Причиной эпидемии дифтерии в Москве в 1990-х годах стал отказ от вакцинации, заявил в интервью РИА Новости главный врач станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова столичного департамента здравоохранения Николай Плавунов.
"У меня есть с чем сравнить эпидемию коронавируса, мне довелось принять участие в ликвидации эпидемии дифтерии в Москве, это 1993-1994 годы, но тогда было несравнимо меньше количество заболевших, зато было четкое понимание, какой возбудитель, какие особенности клиники и причины. А причина была только одна - массовый отказ от вакцинации, который начался в конце 80-х годов, прошло пять-шесть лет – и эпидемия дифтерии возникла", - рассказал Плавунов.
Он отметил, что эпидемию дифтерии удалось преодолеть довольно быстро, в течение двух лет, потому что проводилась массовая вакцинация, постепенно сформировался коллективный иммунитет, который позволяет не распространяться заболеванию.