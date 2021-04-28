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Названа причина эпидемии дифтерии в Москве в 90-х годах
Названа причина эпидемии дифтерии в Москве в 90-х годах
Причиной эпидемии дифтерии в Москве в 1990-х годах стал отказ от вакцинации, заявил в интервью РИА Новости главный врач станции скорой и неотложной медицинской... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T03:45
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москва
общество
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Причиной эпидемии дифтерии в Москве в 1990-х годах стал отказ от вакцинации, заявил в интервью РИА Новости главный врач станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова столичного департамента здравоохранения Николай Плавунов.Он отметил, что эпидемию дифтерии удалось преодолеть довольно быстро, в течение двух лет, потому что проводилась массовая вакцинация, постепенно сформировался коллективный иммунитет, который позволяет не распространяться заболеванию.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
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москва, общество

Названа причина эпидемии дифтерии в Москве в 90-х годах

03:45 28.04.2021 (обновлено: 11:11 28.04.2021)
 
© РИА Новости / Абид Мажар / Перейти в фотобанкДевушка во время вакцинации
Девушка во время вакцинации - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© РИА Новости / Абид Мажар
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Причиной эпидемии дифтерии в Москве в 1990-х годах стал отказ от вакцинации, заявил в интервью РИА Новости главный врач станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова столичного департамента здравоохранения Николай Плавунов.
"У меня есть с чем сравнить эпидемию коронавируса, мне довелось принять участие в ликвидации эпидемии дифтерии в Москве, это 1993-1994 годы, но тогда было несравнимо меньше количество заболевших, зато было четкое понимание, какой возбудитель, какие особенности клиники и причины. А причина была только одна - массовый отказ от вакцинации, который начался в конце 80-х годов, прошло пять-шесть лет – и эпидемия дифтерии возникла", - рассказал Плавунов.
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Он отметил, что эпидемию дифтерии удалось преодолеть довольно быстро, в течение двух лет, потому что проводилась массовая вакцинация, постепенно сформировался коллективный иммунитет, который позволяет не распространяться заболеванию.
Читайте полный текст интервью >>
 
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