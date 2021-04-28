Названа причина эпидемии дифтерии в Москве в 90-х годах

"У меня есть с чем сравнить эпидемию коронавируса, мне довелось принять участие в ликвидации эпидемии дифтерии в Москве, это 1993-1994 годы, но тогда было несравнимо меньше количество заболевших, зато было четкое понимание, какой возбудитель, какие особенности клиники и причины. А причина была только одна - массовый отказ от вакцинации, который начался в конце 80-х годов, прошло пять-шесть лет – и эпидемия дифтерии возникла", - рассказал Плавунов.