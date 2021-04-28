https://ria.ru/20210428/deputat-1730388435.html

Депутата-живодера Хахалова, убивавшего волков, исключили из ЕР

Депутата-живодера Хахалова, убивавшего волков, исключили из ЕР

Депутата Курганской областной думы Дениса Хахалова исключили из партии "Единая Россия" из-за жестоких действий на охоте, сообщили в пресс-службе ЕР. РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T20:07

2021-04-28T20:07

2021-04-28T21:29

единая россия

общество

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Депутата Курганской областной думы Дениса Хахалова исключили из партии "Единая Россия" из-за жестоких действий на охоте, сообщили в пресс-службе ЕР."Депутат-живодер исключен из "Единой России", — говорится в сообщении.В соцсетях ранее появились публикации с фотографиями с охоты. В них говорилось, что у депутата якобы не было нужных разрешений. Сам Хахалов пояснял РИА Новости, что действительно охотился на волка, однако все документы у него были. Полиция начала проверку инцидента. Затем в одном из телеграм-каналов появилось видео с охоты, в которой якобы участвовал Хахалов. На записи видно, как охотники жестоко добивали животных, на снегоходе переехали еще живого волка.

https://ria.ru/20200211/1564513398.html

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2021

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единая россия, общество