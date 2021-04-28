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Депутата-живодера Хахалова, убивавшего волков, исключили из ЕР
Депутата-живодера Хахалова, убивавшего волков, исключили из ЕР
Депутата Курганской областной думы Дениса Хахалова исключили из партии "Единая Россия" из-за жестоких действий на охоте, сообщили в пресс-службе ЕР. РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T20:07
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единая россия
общество
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Депутата Курганской областной думы Дениса Хахалова исключили из партии "Единая Россия" из-за жестоких действий на охоте, сообщили в пресс-службе ЕР."Депутат-живодер исключен из "Единой России", — говорится в сообщении.В соцсетях ранее появились публикации с фотографиями с охоты. В них говорилось, что у депутата якобы не было нужных разрешений. Сам Хахалов пояснял РИА Новости, что действительно охотился на волка, однако все документы у него были. Полиция начала проверку инцидента. Затем в одном из телеграм-каналов появилось видео с охоты, в которой якобы участвовал Хахалов. На записи видно, как охотники жестоко добивали животных, на снегоходе переехали еще живого волка.
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единая россия, общество

Депутата-живодера Хахалова, убивавшего волков, исключили из ЕР

20:07 28.04.2021 (обновлено: 21:29 28.04.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЭмблема партии "Единая Россия"
Эмблема партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Депутата Курганской областной думы Дениса Хахалова исключили из партии "Единая Россия" из-за жестоких действий на охоте, сообщили в пресс-службе ЕР.
"Депутат-живодер исключен из "Единой России", — говорится в сообщении.
В соцсетях ранее появились публикации с фотографиями с охоты. В них говорилось, что у депутата якобы не было нужных разрешений. Сам Хахалов пояснял РИА Новости, что действительно охотился на волка, однако все документы у него были.
Полиция начала проверку инцидента. Затем в одном из телеграм-каналов появилось видео с охоты, в которой якобы участвовал Хахалов. На записи видно, как охотники жестоко добивали животных, на снегоходе переехали еще живого волка.
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