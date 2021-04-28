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КС Молдавии признал введение режима ЧП из-за коронавируса незаконным
КС Молдавии признал введение режима ЧП из-за коронавируса незаконным
Конституционный суд Молдавии в среду признал незаконным введение режима чрезвычайного положения из-за коронавируса, заявила на заседании председатель КС Домника РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T18:01
2021-04-28T18:01
2021-04-28T18:03
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КИШИНЕВ, 28 апр – РИА Новости. Конституционный суд Молдавии в среду признал незаконным введение режима чрезвычайного положения из-за коронавируса, заявила на заседании председатель КС Домника Маноле.Парламент Молдавии 31 марта одобрил введение в республике режима ЧП из-за коронавируса на 60 дней – с 1 апреля до 30 мая. Это решение опротестовали депутаты пропрезидентской партии "Действие и солидарность", а также депутат прорумынской Партии национального единства Октавиан Цыку. В своих обращениях к Конституционному суду они отметили, что был нарушен порядок введения чрезвычайного положения."Конституционный суд постановил признать неконституционным решение парламента от 31 марта. Решение является окончательным и обжалованию не подлежит", - заявила Маноле.Отмена действия режима ЧП автоматически позволяет проводить в стране выборы. Ранее КС признал право президента Майи Санду распустить парламент и назначить дату проведения досрочных выборов, однако она не могла подписать соответствующий указ, пока действовал режим ЧП.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, конституционный суд молдавии, молдавия, в мире