https://ria.ru/20210428/chp-1730369072.html

КС Молдавии признал введение режима ЧП из-за коронавируса незаконным

КС Молдавии признал введение режима ЧП из-за коронавируса незаконным

Конституционный суд Молдавии в среду признал незаконным введение режима чрезвычайного положения из-за коронавируса, заявила на заседании председатель КС Домника РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T18:01

2021-04-28T18:01

2021-04-28T18:03

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КИШИНЕВ, 28 апр – РИА Новости. Конституционный суд Молдавии в среду признал незаконным введение режима чрезвычайного положения из-за коронавируса, заявила на заседании председатель КС Домника Маноле.Парламент Молдавии 31 марта одобрил введение в республике режима ЧП из-за коронавируса на 60 дней – с 1 апреля до 30 мая. Это решение опротестовали депутаты пропрезидентской партии "Действие и солидарность", а также депутат прорумынской Партии национального единства Октавиан Цыку. В своих обращениях к Конституционному суду они отметили, что был нарушен порядок введения чрезвычайного положения."Конституционный суд постановил признать неконституционным решение парламента от 31 марта. Решение является окончательным и обжалованию не подлежит", - заявила Маноле.Отмена действия режима ЧП автоматически позволяет проводить в стране выборы. Ранее КС признал право президента Майи Санду распустить парламент и назначить дату проведения досрочных выборов, однако она не могла подписать соответствующий указ, пока действовал режим ЧП.

https://ria.ru/20210424/sputnikv-1729781992.html

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