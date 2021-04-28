https://ria.ru/20210428/chekhiya-1730259545.html

Лавров назвал условие восстановления отношений с Чехией

Лавров назвал условие восстановления отношений с Чехией

Если в Праге возобладает разум, то Москва будет готова постепенно восстановить условия для нормальной работы посольств в обеих странах, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T10:19

2021-04-28T10:19

2021-04-28T10:19

россия

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мид чехии

чехия

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Если в Праге возобладает разум, то Москва будет готова постепенно восстановить условия для нормальной работы посольств в обеих странах, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел России Сергей Лавров."Я очень надеюсь, что наши чешские коллеги все-таки придут в себя, посмотрят на результаты того, что они затеяли. Если разум возобладает, мы готовы восстанавливать, пусть постепенно, но восстанавливать условия для нормального функционирования дипломатических миссий. Мы перебьемся, я вам сразу скажу, у нас есть понимание, как мы будем дальше работать, заискивать ни перед кем не будем, бегать", - сказал министр.Президент Чехии Милош Земан 25 апреля впервые выступил в связи с инцидентом во Врбетице. В телеобращении к согражданам он, в частности, заявил, что расследование продолжается и в этом деле существуют две версии - непрофессиональное обращение с содержимым складов со стороны его работников и организация взрывов представителями иностранной спецслужбы. При этом он призвал дождаться итогов расследования, прежде чем делать выводы. Земан заявил, что если участие российских агентов подтвердится, то РФ должна заплатить за это. Если же это подозрение будет опровергнуто, значит, "речь идет о разведывательной игре, которая может иметь серьезные последствия для политической жизни Чехии", отметил чешский президент.Со своей стороны, премьер Андрей Бабиш еще 17 апреля заявлял, что в причастности к событиям во Врбетице власти Чехии подозревают спецслужбы России. В Кремле назвали эти обвинения возмутительными и голословными. Тем не менее, из Чехии были высланы 18 российских дипломатов, на что Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии. Глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от России вернуть высланных дипломатов. Не получив положительного ответа, Прага снова объявила о сокращении численного состава посольства РФ, дав срок до конца мая.

https://ria.ru/20210426/chekhiya-1730059257.html

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россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид чехии, чехия