https://ria.ru/20210428/chekhiya-1730258129.html

Лавров прокомментировал высылку российских дипломатов из Чехии

Лавров прокомментировал высылку российских дипломатов из Чехии

Прага не представила никаких доказательств противоправной деятельности высланных российских дипломатов и пытается сейчас отойти от увязки этого шага со взрывами РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T10:12

2021-04-28T10:12

2021-04-28T11:03

россия

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

чехия

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Прага не представила никаких доказательств противоправной деятельности высланных российских дипломатов и пытается сейчас отойти от увязки этого шага со взрывами во Врбетице, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел России Сергей Лавров.Он напомнил, что власти Чехии обвинили во взрывах на складах "вот этих вездесущих людей" Александра Петрова и Руслана Боширова."И у всех, у большинства, сложилось впечатление, что это (высылка - ред.) наказание за взрывы 2014 года. Потом они стали разъяснять, что нет-нет, взрывы сделали Петров и Боширов, мы их будем искать, ордер на арест выпишем, Интерпол и прочее. А вот эти 18… Мы просто, мы - чехи - определили, что это не дипломаты, а разведчики. И мы просто выгоняем их, потому что они оказались представителями такой профессии. Естественно, никаких доказательств, никаких подтверждений противоправной деятельности, хоть одного из этих 18 дипломатов нам предоставлено не было", - добавил министр.Премьер Чехии Андрей Бабиш сообщил вечером 17 апреля, что власти страны подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В Кремле назвали эти обвинения возмутительными и голословными. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ситуацию с расследованием взрывов складов в Чехии "маразматическим парадом". Из страны были высланы 18 российских дипломатов, сообщалось, что полиция Чехии объявила в розыск граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова. Курирующий дело о взрывах прокурор Мартин Малуш позже опроверг чешским СМИ данные об объявлении в розыск, указав, что соответствующий ордер ранее был выдан Великобританией. По его словам, речь идет о тех самых гражданах, которых Великобритания подозревает в отравлении двойного агента Сергея Скрипаля.В качестве ответной меры Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии, они уже покинули страну. Говоря о высылке большего числа дипломатов из России, чем было объявлено Прагой в адрес российской стороны, первый вице-премьер и глава МИД Чехии Ян Гамачек отметил, что работа посольства Чехии в Москве фактически парализована. В российском МИД в свою очередь заявили, что Прага заплатила за свои шаги в адрес Москвы "колоссальную" цену, но она сама нанесла удар по своей дипломатической службе.В британском Солсбери 4 марта 2018 года были отравлены Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Четвертого июля 2018 года - через четыре месяца после отравления Скрипалей – британская полиция сообщила о "серьезном инциденте" в городе Эймсбери, где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества" и были госпитализированы в критическом состоянии.Прокуратура Британии 5 сентября 2018 года предъявила Петрову и Боширову обвинения по четырем статьям, в том числе в покушении на убийство Скрипалей и британского полицейского. В свою очередь Боширов и Петров в интервью RT и Sputnik заявили, в частности, что побывали в Солсбери как туристы, ничего не знали про Скрипалей и работают в фитнес-индустрии. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Глава МИД РФ заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20210427/diplomaty-1730184249.html

https://ria.ru/20210427/senat-1730071227.html

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”Это не дипломаты, а разведчики” – Лавров о том, как чехи объяснили высылку 18 российских дипломатов Чехия заявила, что высылка российских дипломатов не связана со взрывами во Врбетице, рассказал РИА Новости Лавров. 2021-04-28T10:12 true PT1M16S

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россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), чехия