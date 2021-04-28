Фирма Гебрева обвинила прокуратуру Болгарии в искажении фактов
17:45 28.04.2021 (обновлено: 18:06 28.04.2021)
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Фирма "Емко" болгарского бизнесмена и торговца оружием Эмилиана Гебрева обвинила прокуратуру Болгарии в искажении фактов при расследовании взрывов на складах с боеприпасами, сообщает Болгарское национальное радио (БНР).
Ранее Болгарское национальное телевидение (БНТ) сообщало со ссылкой на прокуратуру, что шесть граждан России подозреваются во взрывах на заводах и военных складах в Болгарии в 2011, 2015 и 2020 годах, троим из них предъявлены обвинения в покушении на болгарского бизнесмена и торговца оружием Эмилиана Гебрева. Прокуратура в своем заявлении сообщила, что первый случай произошел в 2011 году - взрыв на складе компании "ЕМКО". В результате чего были уничтожены боеприпасы и взрывчатые вещества, предназначенные для экспорта в Грузию. Владельцем компаний, продукция которых хранилась на складе, был Гебрев.
В заявлении компании опровергается информация о том, что боеприпасы были предназначены для экспорта, в том числе в Грузию. Эти данные прокуратуры названы "абсолютной ложью". Фирма также заявляет, что взрыв на складе "ВМЗ-Сопот" в 2015 году не имеет никакого отношения к ее деятельности.
"Эту ложь легко установить с помощью существующих документов", - говорится в заявлении.
Ранее газета New York Times сообщала, что Гебрев признал, что поставлял вооружение на Украину в разгар конфликта на востоке страны в 2014 году, а также подтвердил, что хранил боеприпасы на складах в чешском Врбетице.
Ранее сообщалось, что болгарская прокуратура выдвинула заочные обвинения в отношении трех граждан России в покушении на убийство граждан Болгарии в 2015 году, в том числе на Гебрева, путем отравления фосфорорганическим веществом, они объявлены в международный розыск.
18 апреля, 10:12СМИ рассказали о предполагаемой цели взрыва склада в Чехии
Прага в середине апреля обвинила спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Чехия выслала из страны 18 сотрудников российского посольства. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны. Ранее в МИД РФ заявили, что Прага в качестве российского ответа на недружественные действия получила то, о чем не мечтала даже в страшном сне.
Как в среду заявил глава российского МИД Сергей Лавров, София, заявляя о причастности Москвы к взрывам на складах в Болгарии, решила перещеголять чехов. Он добавил, говоря о заявлениях Болгарии, что Россию могут обвинить и в убийстве Фердинанда в 1914 году.