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Наука
https://ria.ru/20210428/bitva-1730236359.html
Археологи нашли место Судбищенской битвы с крымским ханом
Археологи нашли место Судбищенской битвы с крымским ханом
Специалисты Института археологии Российской академии наук и Государственного музея-заповедника "Куликово поле" сделали сенсационное открытие: они обнаружили... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T03:28
2021-04-28T03:28
наука
россия
"куликово поле"
тульская область
иван грозный
общество
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Специалисты Института археологии Российской академии наук и Государственного музея-заповедника "Куликово поле" сделали сенсационное открытие: они обнаружили место Судбищенской битвы - одного из самых известных сражений эпохи Ивана Грозного, стоящего в ряду самых значимых битв в истории Российского государства.Как сообщается в совместном пресс-релизе Института археологии и Музея-заповедника "Куликово поле", их сотрудники в рамках совместного исследования в минувшую среду в районе реки Гоголь на стыке Тульской и Орловской областей локализовали место последнего этапа Судбищенской битвы – сражения между русским войском и крымской ордой в 1555 году у урочища Судбищи.Сражение при Судбищах произошло 24 и 25 июня (по старому стилю) 1555 года между русским отрядом под командованием боярина Ивана Васильевича Шереметьева и войском крымского хана Девлет Гирея. Новость о движении 60-тысячного войска крымского хана на Тулу застала воеводу Шереметьева в походе в Крым. Несмотря на значительный перевес сил, Шереметьев повел свой 17-тысячный отряд навстречу противнику. 24 июня у урочища Судбищи русские воины вступили в бой.За два дня военная удача переходила из рук в руки. Сначала был разбит авангард крымского войска, сам Шереметьев серьезно ранен. Затем основные силы Девлет Гирея практически разгромили русское войско. Воеводы Алексей Басманов и Стефан Сидоров, к которым перешло командование, сумели сплотить остатки войска и организовать оборону в наспех возведенных полевых укреплениях. Наутро хан ушел в Крым. Так, через три года после героической обороны Тулы, было остановлено очередное нашествие на земли Московского государства.Во времена битвы Судбищи было урочищем, точкой в Диком поле на Муравском шляхе, по которому шли грабительские отряды степняков. О том, что именно у Судбищ могло произойти известное по письменным источникам сражение, говорили тульские краеведы конца XIX – начала XX века Иван Сахаров и Иван Афремов. В 1995 году около села Судбищи был открыт мемориал в память о битве 1555 года. Однако место сражения не было локализовано, как и множество знаменитых средневековых битв в России и за рубежом.В апреле 2021 года участники клуба подводного плавания "Диво" под руководством Сергея Куликова обследовали древние водные пути на речке Гоголь, протекающей в Ефремовском и Каменском районах Тульской области и Новодеревеньковском районе Орловской области. На дне реки дайверы обнаружили многочисленные наконечники стрел, наконечник копья и детали конской упряжи.О своем открытии они рассказали научному сотруднику отдела археологии эпохи Великого переселения народов и раннего средневековья Института археологии Олегу Радюшу, который в тот момент проводил работы на территории Орловской области. Ученый отнес найденные артефакты к предметам вооружения эпохи Ивана Грозного, а при выезде на место стало очевидным, что речь идет именно о реликвиях Судбищенской битвы.В ходе планомерных поисков было обнаружено место боя, происходившего, судя по полученным материалам, в середине XVI века. Проведена геодезическая съемка местности, с точной привязкой всех найденных предметов при помощи тахеометра и GPS приемников. Среди находок – более 150 наконечников стрел разных типов, обломок втулки от копья, свинцовые пули и картечины, обломок лезвия клинкового оружия, колчанный крюк, поясные накладки и подпружные пряжки, подковные гвозди, обломки обувных и конских подков, серебряная монета Иоанна Васильевича, отчеканенная до 1550 года."Найденный участок битвы может быть связан с последним эпизодом сражения, в котором остатки русского войска под руководством Алексея Данииловича Басманова оборонялись в укрепленном засеками лагере", - пояснил Радюш.
https://radiosputnik.ria.ru/20201028/groznyy-1579589901.html
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россия, "куликово поле", тульская область, иван грозный, общество

Археологи нашли место Судбищенской битвы с крымским ханом

03:28 28.04.2021
 
© Fotolia / KrugloffАрхеологические раскопки
Археологические раскопки - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© Fotolia / Krugloff
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Специалисты Института археологии Российской академии наук и Государственного музея-заповедника "Куликово поле" сделали сенсационное открытие: они обнаружили место Судбищенской битвы - одного из самых известных сражений эпохи Ивана Грозного, стоящего в ряду самых значимых битв в истории Российского государства.
Как сообщается в совместном пресс-релизе Института археологии и Музея-заповедника "Куликово поле", их сотрудники в рамках совместного исследования в минувшую среду в районе реки Гоголь на стыке Тульской и Орловской областей локализовали место последнего этапа Судбищенской битвы – сражения между русским войском и крымской ордой в 1555 году у урочища Судбищи.
Сражение при Судбищах произошло 24 и 25 июня (по старому стилю) 1555 года между русским отрядом под командованием боярина Ивана Васильевича Шереметьева и войском крымского хана Девлет Гирея. Новость о движении 60-тысячного войска крымского хана на Тулу застала воеводу Шереметьева в походе в Крым. Несмотря на значительный перевес сил, Шереметьев повел свой 17-тысячный отряд навстречу противнику. 24 июня у урочища Судбищи русские воины вступили в бой.
За два дня военная удача переходила из рук в руки. Сначала был разбит авангард крымского войска, сам Шереметьев серьезно ранен. Затем основные силы Девлет Гирея практически разгромили русское войско. Воеводы Алексей Басманов и Стефан Сидоров, к которым перешло командование, сумели сплотить остатки войска и организовать оборону в наспех возведенных полевых укреплениях. Наутро хан ушел в Крым. Так, через три года после героической обороны Тулы, было остановлено очередное нашествие на земли Московского государства.
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Во времена битвы Судбищи было урочищем, точкой в Диком поле на Муравском шляхе, по которому шли грабительские отряды степняков. О том, что именно у Судбищ могло произойти известное по письменным источникам сражение, говорили тульские краеведы конца XIX – начала XX века Иван Сахаров и Иван Афремов. В 1995 году около села Судбищи был открыт мемориал в память о битве 1555 года. Однако место сражения не было локализовано, как и множество знаменитых средневековых битв в России и за рубежом.
В апреле 2021 года участники клуба подводного плавания "Диво" под руководством Сергея Куликова обследовали древние водные пути на речке Гоголь, протекающей в Ефремовском и Каменском районах Тульской области и Новодеревеньковском районе Орловской области. На дне реки дайверы обнаружили многочисленные наконечники стрел, наконечник копья и детали конской упряжи.
О своем открытии они рассказали научному сотруднику отдела археологии эпохи Великого переселения народов и раннего средневековья Института археологии Олегу Радюшу, который в тот момент проводил работы на территории Орловской области. Ученый отнес найденные артефакты к предметам вооружения эпохи Ивана Грозного, а при выезде на место стало очевидным, что речь идет именно о реликвиях Судбищенской битвы.
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"Сейминско-Суджинская экспедиция Института археологии РАН проводила археологические разведки в Новосильском районе Орловской области, когда получила сообщение о находке предметов вооружения от представителей клуба "Диво". Мы выдвинулись на место для обследования и уточнения обстоятельств обнаружения вещей", - рассказал сам Радюш, слова которого приводятся в сообщении.
В ходе планомерных поисков было обнаружено место боя, происходившего, судя по полученным материалам, в середине XVI века. Проведена геодезическая съемка местности, с точной привязкой всех найденных предметов при помощи тахеометра и GPS приемников. Среди находок – более 150 наконечников стрел разных типов, обломок втулки от копья, свинцовые пули и картечины, обломок лезвия клинкового оружия, колчанный крюк, поясные накладки и подпружные пряжки, подковные гвозди, обломки обувных и конских подков, серебряная монета Иоанна Васильевича, отчеканенная до 1550 года.
"Найденный участок битвы может быть связан с последним эпизодом сражения, в котором остатки русского войска под руководством Алексея Данииловича Басманова оборонялись в укрепленном засеками лагере", - пояснил Радюш.
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