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В США арестовали россиянина по делу об отмывании денег
В США арестовали россиянина по делу об отмывании денег
В США заключили под стражу гражданина России и Швеции Романа Стерлингова, следует из документов суда. РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T23:05
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ВАШИНГТОН, 28 апр — РИА Новости, Алексей Богдановский. В США заключили под стражу гражданина России и Швеции Романа Стерлингова, следует из документов суда.Его обвиняют по трем пунктам: отмывание денег, денежные переводы без лицензии и руководство бизнесом по таким переводам. По данным суда, Cтерлингов управлял сайтом Bitcoin Fog, который помогал "заметать следы" транзакций в биткоинах, обеспечивая их анонимность."Более чем 1,2 миллиона биткоинов, оценивающихся в 335 809 383 доллара на время транзакций, были пересланы через сайт с октября 2011 года до нынешнего момента", — говорится в показаниях спецагента американской налоговой службы IRS Дэвида Беккета, на которых строится обвинение.В них также отмечается, что из 336 миллионов долларов по меньшей мере 78 миллионов проходили через услуги различных торговых площадок "теневого интернета", где продаются наркотики, таких как Silk Road, Agora и AlphaBay.
https://ria.ru/20210330/sud-1603542449.html
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россия, биткоин, швеция, сша, в мире

В США арестовали россиянина по делу об отмывании денег

23:05 28.04.2021 (обновлено: 23:29 28.04.2021)
 
© AFP 2021 / Karen BLEIERБиткоины
Биткоины - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© AFP 2021 / Karen BLEIER
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 28 апр — РИА Новости, Алексей Богдановский. В США заключили под стражу гражданина России и Швеции Романа Стерлингова, следует из документов суда.
Его обвиняют по трем пунктам: отмывание денег, денежные переводы без лицензии и руководство бизнесом по таким переводам. По данным суда, Cтерлингов управлял сайтом Bitcoin Fog, который помогал "заметать следы" транзакций в биткоинах, обеспечивая их анонимность.
"Более чем 1,2 миллиона биткоинов, оценивающихся в 335 809 383 доллара на время транзакций, были пересланы через сайт с октября 2011 года до нынешнего момента", — говорится в показаниях спецагента американской налоговой службы IRS Дэвида Беккета, на которых строится обвинение.
В них также отмечается, что из 336 миллионов долларов по меньшей мере 78 миллионов проходили через услуги различных торговых площадок "теневого интернета", где продаются наркотики, таких как Silk Road, Agora и AlphaBay.
Министерство юстиции США - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
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