https://ria.ru/20210428/bitkoiny-1730402833.html

В США арестовали россиянина по делу об отмывании денег

В США арестовали россиянина по делу об отмывании денег

В США заключили под стражу гражданина России и Швеции Романа Стерлингова, следует из документов суда. РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T23:05

2021-04-28T23:05

2021-04-28T23:29

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ВАШИНГТОН, 28 апр — РИА Новости, Алексей Богдановский. В США заключили под стражу гражданина России и Швеции Романа Стерлингова, следует из документов суда.Его обвиняют по трем пунктам: отмывание денег, денежные переводы без лицензии и руководство бизнесом по таким переводам. По данным суда, Cтерлингов управлял сайтом Bitcoin Fog, который помогал "заметать следы" транзакций в биткоинах, обеспечивая их анонимность."Более чем 1,2 миллиона биткоинов, оценивающихся в 335 809 383 доллара на время транзакций, были пересланы через сайт с октября 2011 года до нынешнего момента", — говорится в показаниях спецагента американской налоговой службы IRS Дэвида Беккета, на которых строится обвинение.В них также отмечается, что из 336 миллионов долларов по меньшей мере 78 миллионов проходили через услуги различных торговых площадок "теневого интернета", где продаются наркотики, таких как Silk Road, Agora и AlphaBay.

https://ria.ru/20210330/sud-1603542449.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, биткоин, швеция, сша, в мире