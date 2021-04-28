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Минобороны России и Узбекистана подготовили программу партнерства
Минобороны России и Узбекистана подготовили программу партнерства
Оборонные ведомства РФ и Узбекистана подготовили программу стратегического партнёрства стран в военной области на 2021-2025 годы, сообщил глава военного... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T08:13
2021-04-28T08:13
баходир курбанов
россия
сергей шойгу
узбекистан
бухара
безопасность
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БУХАРА (Узбекистан), 28 апр - РИА Новости. Оборонные ведомства РФ и Узбекистана подготовили программу стратегического партнёрства стран в военной области на 2021-2025 годы, сообщил глава военного ведомства РФ Сергей Шойгу."Её реализация позволит придать взаимодействию более системный характер, вывести его на уровень, соответствующий духу наших особых отношений. Такой документ разработан впервые. Предлагаю сегодня его утвердить", - сказал Шойгу на переговорах с министром обороны Узбекистана Баходиром Курбановым в среду в Бухаре.Шойгу пригласил коллег из Узбекистана "на знаковые мероприятия Минобороны России этого года - Девятую Московскую конференцию по международной безопасности, Международный военно-технический форум "Армия", Армейские международные игры", которые пройдут фактически в одно время."Мы делали это специально, чтобы те, кто принимает эту технику, приобретает, эксплуатирует, могли посмотреть эту технику в действии на всех наших полигонах. А самое главное - поделиться тем опытом, который сегодня есть у Вооружённых сил России по борьбе с терроризмом", - сказал Шойгу."Желаю вашим командам выступить на Играх так же успешно, как и на прошлых соревнованиях", - сказал министр обороны РФ.
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баходир курбанов, россия, сергей шойгу, узбекистан, бухара, безопасность

Минобороны России и Узбекистана подготовили программу партнерства

08:13 28.04.2021
 
© AP Photo / Anvar IlyasovСотрудники спецназа Узбекистана на КПП
Сотрудники спецназа Узбекистана на КПП - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© AP Photo / Anvar Ilyasov
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БУХАРА (Узбекистан), 28 апр - РИА Новости. Оборонные ведомства РФ и Узбекистана подготовили программу стратегического партнёрства стран в военной области на 2021-2025 годы, сообщил глава военного ведомства РФ Сергей Шойгу.
"Её реализация позволит придать взаимодействию более системный характер, вывести его на уровень, соответствующий духу наших особых отношений. Такой документ разработан впервые. Предлагаю сегодня его утвердить", - сказал Шойгу на переговорах с министром обороны Узбекистана Баходиром Курбановым в среду в Бухаре.
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Шойгу пригласил коллег из Узбекистана "на знаковые мероприятия Минобороны России этого года - Девятую Московскую конференцию по международной безопасности, Международный военно-технический форум "Армия", Армейские международные игры", которые пройдут фактически в одно время.
"Мы делали это специально, чтобы те, кто принимает эту технику, приобретает, эксплуатирует, могли посмотреть эту технику в действии на всех наших полигонах. А самое главное - поделиться тем опытом, который сегодня есть у Вооружённых сил России по борьбе с терроризмом", - сказал Шойгу.
"Желаю вашим командам выступить на Играх так же успешно, как и на прошлых соревнованиях", - сказал министр обороны РФ.
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