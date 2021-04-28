https://ria.ru/20210428/baza-1730399075.html

В Судане ответили на сообщения о приостановке соглашения с РФ по базе ВМФ

В Судане ответили на сообщения о приостановке соглашения с РФ по базе ВМФ

Представитель МИД Судана Аль Мансур Буляд заявил РИА Новости, что на данный момент не располагает официальным подтверждением приостановки соглашения о создании... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-28T22:21

2021-04-28T22:21

2021-04-29T01:08

россия

красное море

судан

в мире

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КАИР, 28 апр – РИА Новости. Представитель МИД Судана Аль Мансур Буляд заявил РИА Новости, что на данный момент не располагает официальным подтверждением приостановки соглашения о создании пункта ВМФ России на Красном море.Ранее телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на источник сообщил, что Судан замораживает действие соглашения о создании военной базы РФ на Красном море, подписанное с прежними властями. В сообщении также указывается, что Хартум также приостанавливает любое новое размещение российских военных на морской базе Фламинго. Действие соглашения, согласно источнику телеканала, приостанавливается до утверждения его парламентом, Суверенным советом Судана либо правительством страны.В суданских СМИ информация о заморозке соглашения о создании пункта ВМФ России на Красном море пока не появилась.О договоренности создать данный пункт стало известно в ноябре 2020 года. Согласно документу, максимальная численность личного состава на этом объекте в Судане не будет превышать 300 человек. Одновременно там смогут находиться не более четырех российских кораблей. В 2017 году занимавший пост президента Судана Омар аль-Башир заявлял в интервью РИА Новости, что обсудил с Владимиром Путиным и Сергеем Шойгу возможность создания в Судане военной базы на Красном море. Впоследствии посол РФ в Хартуме пояснял РИА Новости, что стороны обсуждают открытие пункта обеспечения, а не полноценной военной базы.

https://ria.ru/20210228/fregat-1599318107.html

россия

красное море

судан

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россия, красное море, судан, в мире