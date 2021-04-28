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СМИ: Судан заморозил соглашение о создании российской военной базы
СМИ: Судан заморозил соглашение о создании российской военной базы
Судан приостановил действие соглашения о создании российской военной базы на Красном море, передает телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на источник. РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T21:33
2021-04-28T23:06
россия
судан
в мире
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КАИР, 28 апр — РИА Новости. Судан приостановил действие соглашения о создании российской военной базы на Красном море, передает телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на источник.Согласно источнику телеканала, действие соглашения приостановили до того, как его утвердят парламент, Суверенный совет Судана и правительство страны.Как заявил РИА Новости представитель суданского МИД Аль Мансур Буляд, у ведомства пока нет официального подтверждения заморозки документа.В суданских СМИ информации об этом пока нет.Как в 2017 году заявлял РИА Новости Омар аль-Башир, занимавший пост президента Судана, он обсудил Владимиром Путиным и главой Минобороны Сергеем Шойгу возможность создания в Судане военной базы на Красном море. Впоследствии посол России в Хартуме пояснил агентству, что стороны обсуждают открытие пункта обеспечения, а не полноценной военной базы.О договоренности создать пункт ВМФ России стало известно в ноябре 2020 года. Согласно документу, максимальная численность личного состава не должна превышать 300 человек. Одновременно на базе смогут находиться не более четырех российских кораблей. Как следует из текста соглашения от 1 декабря 2020 года, Военно-морскому флоту предоставляли возможность пользоваться пунктом материально-технического обеспечения в Судане в течение 25 лет.Бывшего президента страны Омара аль-Башира отстранили от власти в апреле 2019 года, впоследствии в стране создали переходный Суверенный совет. В марте переходное правительство и одна из крупнейших повстанческих группировок "Народно-освободительное движение — Север" (НДОС-С) подписали декларацию принципов, которая станет основой для урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20201208/sudan-1588250912.html
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россия, судан, в мире

СМИ: Судан заморозил соглашение о создании российской военной базы

21:33 28.04.2021 (обновлено: 23:06 28.04.2021)
 
© РИА Новости / Салих Башир / Перейти в фотобанкВоеннослужащие дежурят на одной из улиц Хартума
Военнослужащие дежурят на одной из улиц Хартума - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© РИА Новости / Салих Башир
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КАИР, 28 апр — РИА Новости. Судан приостановил действие соглашения о создании российской военной базы на Красном море, передает телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на источник.

"Судан замораживает соглашение <...>, которое было подписано с прежним режимом. <…> Приостановлено любое новое военное российское расширение на морской базе Фламинго", — говорится в сообщении.

Согласно источнику телеканала, действие соглашения приостановили до того, как его утвердят парламент, Суверенный совет Судана и правительство страны.
Как заявил РИА Новости представитель суданского МИД Аль Мансур Буляд, у ведомства пока нет официального подтверждения заморозки документа.
В суданских СМИ информации об этом пока нет.
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Как в 2017 году заявлял РИА Новости Омар аль-Башир, занимавший пост президента Судана, он обсудил Владимиром Путиным и главой Минобороны Сергеем Шойгу возможность создания в Судане военной базы на Красном море. Впоследствии посол России в Хартуме пояснил агентству, что стороны обсуждают открытие пункта обеспечения, а не полноценной военной базы.
О договоренности создать пункт ВМФ России стало известно в ноябре 2020 года. Согласно документу, максимальная численность личного состава не должна превышать 300 человек. Одновременно на базе смогут находиться не более четырех российских кораблей. Как следует из текста соглашения от 1 декабря 2020 года, Военно-морскому флоту предоставляли возможность пользоваться пунктом материально-технического обеспечения в Судане в течение 25 лет.
Бывшего президента страны Омара аль-Башира отстранили от власти в апреле 2019 года, впоследствии в стране создали переходный Суверенный совет. В марте переходное правительство и одна из крупнейших повстанческих группировок "Народно-освободительное движение — Север" (НДОС-С) подписали декларацию принципов, которая станет основой для урегулирования конфликта.
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