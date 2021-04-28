https://ria.ru/20210428/balet-1730187155.html

Большой театр проведет в новом сезоне три онлайн-трансляции балетов

Большой театр проведет в новом сезоне три онлайн-трансляции балетов

Большой театр в новом сезоне планирует провести в кинотеатрах онлайн-трансляции балетов "Спартак", "Драгоценности" и "Дочь фараона", сообщила журналистам... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T06:41

2021-04-28T06:41

2021-04-28T07:19

культура

театр

балет

новости культуры

большой театр

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Большой театр в новом сезоне планирует провести в кинотеатрах онлайн-трансляции балетов "Спартак", "Драгоценности" и "Дочь фараона", сообщила журналистам пресс-атташе театра Катерина Новикова."В следующем году будет три балетные трансляции, которые мы надеемся показать в кинотеатрах всего мира, если они смогут заполняться зрителями... Для зрителей состоятся трансляции балета "Спартак", в прямом эфире будет показан балет "Драгоценности" Джорджа Баланчина. Также в прямой трансляции будет показан балет "Дочь фараона" Пьера Лакотта", - сказала Новикова.

https://ria.ru/20210402/spartak-1603467718.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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