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Большой театр проведет в новом сезоне три онлайн-трансляции балетов
Большой театр проведет в новом сезоне три онлайн-трансляции балетов
Большой театр в новом сезоне планирует провести в кинотеатрах онлайн-трансляции балетов "Спартак", "Драгоценности" и "Дочь фараона", сообщила журналистам... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T06:41
2021-04-28T06:41
2021-04-28T07:19
культура
театр
балет
новости культуры
большой театр
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Большой театр в новом сезоне планирует провести в кинотеатрах онлайн-трансляции балетов "Спартак", "Драгоценности" и "Дочь фараона", сообщила журналистам пресс-атташе театра Катерина Новикова."В следующем году будет три балетные трансляции, которые мы надеемся показать в кинотеатрах всего мира, если они смогут заполняться зрителями... Для зрителей состоятся трансляции балета "Спартак", в прямом эфире будет показан балет "Драгоценности" Джорджа Баланчина. Также в прямой трансляции будет показан балет "Дочь фараона" Пьера Лакотта", - сказала Новикова.
https://ria.ru/20210402/spartak-1603467718.html
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