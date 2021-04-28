https://ria.ru/20210428/arest-1730344112.html

Суд арестовал мужчину, ранившего ножом подростка в московском метро

Суд арестовал мужчину, ранившего ножом подростка в московском метро

Суд в Москве арестовал мужчину, обвиняемого в попытке убийства 16-летнего подростка в на станции "Боровицкая" столичного метро, сообщает пресс-служба городской... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T16:28

2021-04-28T16:28

2021-04-28T16:28

следственный комитет россии (ск рф)

москва

вологодская область

московский метрополитен

происшествия

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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Суд в Москве арестовал мужчину, обвиняемого в попытке убийства 16-летнего подростка в на станции "Боровицкая" столичного метро, сообщает пресс-служба городской прокуратуры.Ранее СК сообщал, что вечером 26 апреля на станции "Боровицкая" Серпуховско-Тимирязевской ("серой" – ред.) линии столичного метро пьяный мужчина в ходе конфликта с 16-летним подростком ранил юношу. Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, мужчина ударил подростка ножом в области шеи и грудной клетки. Юноша оказал активное сопротивление, в настоящее время юноша находится в больнице.По подозрению в совершении преступления был задержан 63-летний уроженец Вологодской области без определенного места жительства, ранее неоднократно судимый за тяжкие и особо тяжкие преступления."Сегодня суд с учетом позиции прокуратуры Московского метрополитена избрал в отношении мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210408/krasnoyarsk-1727408296.html

москва

вологодская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), москва, вологодская область, московский метрополитен, происшествия