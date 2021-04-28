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Суд арестовал мужчину, ранившего ножом подростка в московском метро
Суд арестовал мужчину, ранившего ножом подростка в московском метро
Суд в Москве арестовал мужчину, обвиняемого в попытке убийства 16-летнего подростка в на станции "Боровицкая" столичного метро, сообщает пресс-служба городской... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T16:28
2021-04-28T16:28
следственный комитет россии (ск рф)
москва
вологодская область
московский метрополитен
происшествия
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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Суд в Москве арестовал мужчину, обвиняемого в попытке убийства 16-летнего подростка в на станции "Боровицкая" столичного метро, сообщает пресс-служба городской прокуратуры.Ранее СК сообщал, что вечером 26 апреля на станции "Боровицкая" Серпуховско-Тимирязевской ("серой" – ред.) линии столичного метро пьяный мужчина в ходе конфликта с 16-летним подростком ранил юношу. Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, мужчина ударил подростка ножом в области шеи и грудной клетки. Юноша оказал активное сопротивление, в настоящее время юноша находится в больнице.По подозрению в совершении преступления был задержан 63-летний уроженец Вологодской области без определенного места жительства, ранее неоднократно судимый за тяжкие и особо тяжкие преступления."Сегодня суд с учетом позиции прокуратуры Московского метрополитена избрал в отношении мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
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следственный комитет россии (ск рф), москва, вологодская область, московский метрополитен, происшествия

Суд арестовал мужчину, ранившего ножом подростка в московском метро

16:28 28.04.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Суд в Москве арестовал мужчину, обвиняемого в попытке убийства 16-летнего подростка в на станции "Боровицкая" столичного метро, сообщает пресс-служба городской прокуратуры.
Ранее СК сообщал, что вечером 26 апреля на станции "Боровицкая" Серпуховско-Тимирязевской ("серой" – ред.) линии столичного метро пьяный мужчина в ходе конфликта с 16-летним подростком ранил юношу. Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, мужчина ударил подростка ножом в области шеи и грудной клетки. Юноша оказал активное сопротивление, в настоящее время юноша находится в больнице.
По подозрению в совершении преступления был задержан 63-летний уроженец Вологодской области без определенного места жительства, ранее неоднократно судимый за тяжкие и особо тяжкие преступления.
"Сегодня суд с учетом позиции прокуратуры Московского метрополитена избрал в отношении мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
8 апреля, 17:07
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Следственный комитет России (СК РФ)МоскваВологодская областьМосковский метрополитенПроисшествия
 
 
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