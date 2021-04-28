https://ria.ru/20210428/apple-1730267079.html
В Apple отреагировали на снижение спроса наушников AirPods
В Apple отреагировали на снижение спроса наушников AirPods
Компания Apple резко сократит объем производства беспроводных наушников AirPods из-за снижения спроса на них. Об этом сообщает Nikkei Asia со ссылкой на... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T10:50
2021-04-28T10:50
2021-04-28T10:50
наука
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apple
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технологии
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Компания Apple резко сократит объем производства беспроводных наушников AirPods из-за снижения спроса на них. Об этом сообщает Nikkei Asia со ссылкой на источники в отрасли.В Купертино впервые с 2016 года, когда было представлено первое поколение TWS-гарнитуры, столкнулись со снижением темпов роста спроса на гаджет. Из-за этого производственный план на 2021 год уже снижен до 80 миллионов штук при запланированных 110 миллионов.Среди причин такого решение называется и обострение конкуренции — хоть Apple получила 31 процент рынка полностью беспроводных наушников по итогам 2020 года, другие компании стремительно наращивают свою долю. Так, китайская Xiaomi выросла до 12 процентов, предлагая недорогие гарнитуры, аналогов которых у "яблока" нет.По словам источника, Apple собирается подогреть спрос на наушники премьерой AirPods 3. Выход нового поколения ожидался этой весной, но в апреле американский технологический гигант его так и не представил.
https://ria.ru/20201113/naushniki-1584380076.html
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