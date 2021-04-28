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На Украине рассказали об афере Зеленского
На Украине рассказали об афере Зеленского
Продажа украинского газа местному населению по завышенной цене стала результатом аферы президента Владимира Зеленского, такое мнение в эфире телеканала "Первый... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T03:05
2021-04-28T03:05
владимир зеленский
украина
в мире
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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Продажа украинского газа местному населению по завышенной цене стала результатом аферы президента Владимира Зеленского, такое мнение в эфире телеканала "Первый независимый" выразил политолог Дмитрий Корнейчук."Зеленский, тот, что обещал нам в два раза тарифы снизить, обещал нам, что у нас газ будет для людей и так далее, совершил одну из самых больших афер за 30 лет независимости Украины и сделал то, о чем мечтали все наши олигархи 30 лет, но ни один президент на это не решался", - заявил Корнейчук.По его словам, с запуском в стране рынка газа топливо украинской добычи, себестоимость которого с налогами составляет 2,5-3 гривны (7-8 рублей), стало продаваться монополистами населению в 2-2,5 раза дороже. "Президент Зеленский несет непосредственную ответственность за эту аферу, когда газ украинской добычи продается в 2,5 раза дороже, на этом зарабатывают олигархи, которые поддерживают, в свою очередь, президента Зеленского. И я так понимаю, что Зеленский тоже не в накладе от этих всех схем остается", - выразил мнение Корнейчук.Он добавил, что людей в условиях кризиса и пандемии коронавируса такими тарифами банально грабят.Ранее украинские СМИ сообщили, что всех бытовых потребителей газа в стране с первого мая переведут на годовые тарифы, которые выше текущих, причем, в ряде случаев, вдвое. Большинство поставщиков установило тариф на уровне 7,99 гривны за кубометр (21,5 рубля), тогда как сейчас украинцы платят около 6,99 гривны за кубометр (18,81 рубля). При этом у некоторых поставщиков цена доходит до 13,5 гривны (36,31 рубля).
https://ria.ru/20210126/kommunalka-1594648503.html
https://ria.ru/20210420/provintsiya-1729023483.html
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владимир зеленский, украина, в мире

На Украине рассказали об афере Зеленского

03:05 28.04.2021
 
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Продажа украинского газа местному населению по завышенной цене стала результатом аферы президента Владимира Зеленского, такое мнение в эфире телеканала "Первый независимый" выразил политолог Дмитрий Корнейчук.
"Зеленский, тот, что обещал нам в два раза тарифы снизить, обещал нам, что у нас газ будет для людей и так далее, совершил одну из самых больших афер за 30 лет независимости Украины и сделал то, о чем мечтали все наши олигархи 30 лет, но ни один президент на это не решался", - заявил Корнейчук.
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По его словам, с запуском в стране рынка газа топливо украинской добычи, себестоимость которого с налогами составляет 2,5-3 гривны (7-8 рублей), стало продаваться монополистами населению в 2-2,5 раза дороже.
"Президент Зеленский несет непосредственную ответственность за эту аферу, когда газ украинской добычи продается в 2,5 раза дороже, на этом зарабатывают олигархи, которые поддерживают, в свою очередь, президента Зеленского. И я так понимаю, что Зеленский тоже не в накладе от этих всех схем остается", - выразил мнение Корнейчук.
Он добавил, что людей в условиях кризиса и пандемии коронавируса такими тарифами банально грабят.
Ранее украинские СМИ сообщили, что всех бытовых потребителей газа в стране с первого мая переведут на годовые тарифы, которые выше текущих, причем, в ряде случаев, вдвое. Большинство поставщиков установило тариф на уровне 7,99 гривны за кубометр (21,5 рубля), тогда как сейчас украинцы платят около 6,99 гривны за кубометр (18,81 рубля). При этом у некоторых поставщиков цена доходит до 13,5 гривны (36,31 рубля).
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