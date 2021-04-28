https://ria.ru/20210428/abort-1730237350.html
В Аризоне запретили аборты из-за генетических отклонений у плода
В Аризоне запретили аборты из-за генетических отклонений у плода
Губернатор американского штата Аризона Дуг Дьюси подписал закон, запрещающий аборты исключительно из-за наличия генетических отклонений у плода, сообщается на... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T04:42
2021-04-28T04:42
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ВАШИНГТОН, 28 апр - РИА Новости. Губернатор американского штата Аризона Дуг Дьюси подписал закон, запрещающий аборты исключительно из-за наличия генетических отклонений у плода, сообщается на сайте офиса губернатора.Исключение составляют случаи, когда у плода есть несовместимые с жизнью отклонения или присутствует риск для здоровья и жизни матери. В соответствии с законодательством, перед абортом женщина должна в письменном виде подтвердить, что не совершает его из-за наличия отклонений у плода. Врач перед процедурой обязан предупредить пациентку, что совершение аборта из-за расы, пола или генетический отклонений у ребенка нарушает закон.Новая мера предусматривает тюремное заключение в качестве наказания. "Благодаря этому закону Аризона остается в числе основных штатов, которые активно выступают против абортов", - говорится в заявлении.Ранее штат Айдахо запретил аборты на пятой-шестой неделе, когда у плода появляется сердцебиение.На федеральном уровне аборты разрешены с 1973 года решением Верховного суда США. Целый ряд штатов приняли законы, серьезно ограничивающие или де-факто вовсе запрещающие аборты.Вопрос о том, следует ли разрешать или запрещать аборты, по-прежнему является в США политически мотивированным, противники и сторонники абортов ведут активные кампании в обществе, а позиция политиков по этому вопросу серьезно влияет на перспективы их избрания.Сторонники абортов заявляют о праве женщин самостоятельно распоряжаться своим телом и о том, что эмбрион на ранних стадиях формирования не может считаться человеческой личностью. Они также указывают на то, что запрет абортов может привести к криминализации этой операции и смерти многочисленных женщин, которые в нарушение закона попытаются прервать беременность. Противники абортов ссылаются на религиозные предписания и концепцию, что жизнь человека начинается с момента зачатия, в связи с чем они считают аборты аморальным действием или даже преступлением.
https://ria.ru/20210428/abort-1730235043.html
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ВАШИНГТОН, 28 апр - РИА Новости.
Губернатор американского штата Аризона
Дуг Дьюси подписал закон, запрещающий аборты исключительно из-за наличия генетических отклонений у плода, сообщается на сайте офиса губернатора.
Исключение составляют случаи, когда у плода есть несовместимые с жизнью отклонения или присутствует риск для здоровья и жизни матери. В соответствии с законодательством, перед абортом женщина должна в письменном виде подтвердить, что не совершает его из-за наличия отклонений у плода. Врач перед процедурой обязан предупредить пациентку, что совершение аборта из-за расы, пола или генетический отклонений у ребенка нарушает закон.
Новая мера предусматривает тюремное заключение в качестве наказания. "Благодаря этому закону Аризона остается в числе основных штатов, которые активно выступают против абортов", - говорится в заявлении.
Ранее штат Айдахо
запретил аборты на пятой-шестой неделе, когда у плода появляется сердцебиение.
На федеральном уровне аборты разрешены с 1973 года решением Верховного суда США
. Целый ряд штатов приняли законы, серьезно ограничивающие или де-факто вовсе запрещающие аборты.
Вопрос о том, следует ли разрешать или запрещать аборты, по-прежнему является в США политически мотивированным, противники и сторонники абортов ведут активные кампании в обществе, а позиция политиков по этому вопросу серьезно влияет на перспективы их избрания.
Сторонники абортов заявляют о праве женщин самостоятельно распоряжаться своим телом и о том, что эмбрион на ранних стадиях формирования не может считаться человеческой личностью. Они также указывают на то, что запрет абортов может привести к криминализации этой операции и смерти многочисленных женщин, которые в нарушение закона попытаются прервать беременность. Противники абортов ссылаются на религиозные предписания и концепцию, что жизнь человека начинается с момента зачатия, в связи с чем они считают аборты аморальным действием или даже преступлением.