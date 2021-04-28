https://ria.ru/20210428/abort-1730235043.html

В Айдахо запретили аборты после появления сердцебиения у плода

В Айдахо запретили аборты после появления сердцебиения у плода

Губернатор штата Айдахо Брэд Литтл подписал закон, запрещающий аборты после того, как у плода появилось сердцебиение, сообщается на сайте штата. РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T02:45

2021-04-28T02:45

2021-04-28T02:45

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ВАШИНГТОН, 28 апр - РИА Новости. Губернатор штата Айдахо Брэд Литтл подписал закон, запрещающий аборты после того, как у плода появилось сердцебиение, сообщается на сайте штата.Как следует из заявления, "Закон о сердцебиении плода" запрещает прибегать к аборту, если у плода прослушивается биение сердца, то есть на пятой-шестой неделе. Исключение составляют медицинские показания или беременность в результате изнасилования или актов инцеста."Штат Айдахо ценит жизни самых невинных - наших детей. Мы должны безустанно прилагать усилия для защиты жизней еще не рожденных детей. Сотни и сотни детей погибают ежегодно в Айдахо в результате абортов, это невероятная трагедия", - прокомментировал губернатор.За нарушение закона лицензированным медработникам грозит тюремный срок от двух до пяти лет.

https://ria.ru/20210304/klinika-1599899615.html

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сша, айдахо, в мире