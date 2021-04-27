https://ria.ru/20210427/zoom-1730142262.html
Центр киберугроз рассказал о проблеме с Zoom
Центр киберугроз рассказал о проблеме с Zoom
Информация о российских пользователях Zoom, ввиду расположения серверов компании, выходит за рубеж, и никто не знает, кто и как может использовать ее в... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T14:07
2021-04-27T14:07
2021-04-27T14:57
zoom
россия
николай мурашов
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579594647_0:131:2508:1542_1920x0_80_0_0_69fffd8ec9feb6cdb6b051367e135eeb.jpg
МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Информация о российских пользователях Zoom, ввиду расположения серверов компании, выходит за рубеж, и никто не знает, кто и как может использовать ее в дальнейшем, констатировал заместитель директора российского Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов."Мы при использовании платформы Zoom имеем неконтролируемый выход информации за территорию Российской Федерации. Ее последующее использование для нас становится неизвестным. Я думаю, что следует все же переходить на отечественные системы", - сказал Мурашов на онлайн-брифинге в МИА "Россия сегодня".При этом, как сообщали ранее в апреле СМИ, американская компания Zoom Video Communications, предоставляющая услуги видеоконференций, запретила своим дистрибьюторам продавать доступ к сервису государственным учреждениям и госкомпаниям в России и других странах СНГ.Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам создан приказом директора ФСБ осенью 2018 года. Центр координирует работы по обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак на объекты критической информационной инфраструктуры в России и реагированию на компьютерные инциденты.
https://ria.ru/20210407/zoom-1727233951.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579594647_140:0:2369:1672_1920x0_80_0_0_e27cba89ee872200198ea19816395f5c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
zoom, россия, николай мурашов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), технологии