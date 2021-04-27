https://ria.ru/20210427/zoom-1730142262.html

Центр киберугроз рассказал о проблеме с Zoom

Центр киберугроз рассказал о проблеме с Zoom

Информация о российских пользователях Zoom, ввиду расположения серверов компании, выходит за рубеж, и никто не знает, кто и как может использовать ее в... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T14:07

2021-04-27T14:07

2021-04-27T14:57

zoom

россия

николай мурашов

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579594647_0:131:2508:1542_1920x0_80_0_0_69fffd8ec9feb6cdb6b051367e135eeb.jpg

МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Информация о российских пользователях Zoom, ввиду расположения серверов компании, выходит за рубеж, и никто не знает, кто и как может использовать ее в дальнейшем, констатировал заместитель директора российского Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов."Мы при использовании платформы Zoom имеем неконтролируемый выход информации за территорию Российской Федерации. Ее последующее использование для нас становится неизвестным. Я думаю, что следует все же переходить на отечественные системы", - сказал Мурашов на онлайн-брифинге в МИА "Россия сегодня".При этом, как сообщали ранее в апреле СМИ, американская компания Zoom Video Communications, предоставляющая услуги видеоконференций, запретила своим дистрибьюторам продавать доступ к сервису государственным учреждениям и госкомпаниям в России и других странах СНГ.Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам создан приказом директора ФСБ осенью 2018 года. Центр координирует работы по обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак на объекты критической информационной инфраструктуры в России и реагированию на компьютерные инциденты.

https://ria.ru/20210407/zoom-1727233951.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

zoom, россия, николай мурашов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), технологии