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В Тюменской области расселены 16 тысяч квадратов аварийного жилья
В Тюменской области расселены 16 тысяч квадратов аварийного жилья
За первый квартал текущего года в Тюменской области расселены 16 тысяч квадратных метров аварийного жилищного фонда (375 семей, 823 человека), сообщает Главное... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T10:38
2021-04-27T10:38
2021-04-27T10:38
тюменская область
жилье
уватский район
тюмень
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ТЮМЕНЬ, 27 апр – РИА Новости. За первый квартал текущего года в Тюменской области расселены 16 тысяч квадратных метров аварийного жилищного фонда (375 семей, 823 человека), сообщает Главное управление строительства Тюменской области"Расселение аварийного фонда проводится в городах - Тюмени, Тобольске и Ялуторовске, муниципальных районах - Вагайский, Тюменский, Уватский", - говорится в пресс-релизе.Всего в этом году планируется расселить 36 тысяч квадратных метров аварийного жилищного фонда (1,9 тысяч человек). Для этих целей ведется строительство многоквартирных домов в Тобольском, Тюменском, Уватском районах, проводятся аукционы на поставку жилых помещений на первичном рынке жилья в городе Тюмени, а также ведется работа по предоставлению возмещения за жилые помещения, находящиеся в собственности граждан.
https://ria.ru/20210427/tyumen-1730095234.html
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жилье, уватский район, тюмень