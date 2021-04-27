https://ria.ru/20210427/zhile-1730095864.html

В Тюменской области расселены 16 тысяч квадратов аварийного жилья

В Тюменской области расселены 16 тысяч квадратов аварийного жилья

За первый квартал текущего года в Тюменской области расселены 16 тысяч квадратных метров аварийного жилищного фонда (375 семей, 823 человека), сообщает Главное... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T10:38

2021-04-27T10:38

2021-04-27T10:38

тюменская область

жилье

уватский район

тюмень

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ТЮМЕНЬ, 27 апр – РИА Новости. За первый квартал текущего года в Тюменской области расселены 16 тысяч квадратных метров аварийного жилищного фонда (375 семей, 823 человека), сообщает Главное управление строительства Тюменской области"Расселение аварийного фонда проводится в городах - Тюмени, Тобольске и Ялуторовске, муниципальных районах - Вагайский, Тюменский, Уватский", - говорится в пресс-релизе.Всего в этом году планируется расселить 36 тысяч квадратных метров аварийного жилищного фонда (1,9 тысяч человек). Для этих целей ведется строительство многоквартирных домов в Тобольском, Тюменском, Уватском районах, проводятся аукционы на поставку жилых помещений на первичном рынке жилья в городе Тюмени, а также ведется работа по предоставлению возмещения за жилые помещения, находящиеся в собственности граждан.

https://ria.ru/20210427/tyumen-1730095234.html

уватский район

тюмень

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жилье, уватский район, тюмень