https://ria.ru/20210427/zarplata-1730073582.html

Минтруд разъяснил порядок оплаты труда с 4 по 7 мая

Минтруд разъяснил порядок оплаты труда с 4 по 7 мая

Оплата рабочего времени в период с 4 по 7 мая производится в обычном, а не в повышенном размере, если работодатель не принял иного решения. Это следует из... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T03:24

2021-04-27T03:24

2021-04-27T04:11

россия

анна попова

татьяна голикова

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

владимир путин

общество

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Оплата рабочего времени в период с 4 по 7 мая производится в обычном, а не в повышенном размере, если работодатель не принял иного решения. Это следует из опубликованных на сайте Министерства труда и социальной защиты рекомендаций.Повышенная оплата, отмечается в документе, может быть установлена работодателем самостоятельно.Уменьшение количества рабочих дней, гласят рекомендации, не выступает основанием для снижения заработной платы. Сотрудникам, на которых распространяется действие указа, надлежит выплатить заработок в соответствии с трудовым договором, как если бы отработаны были все дни. .Работающие по сдельной схеме сотрудники должны получить вознаграждение за нерабочие дни в соответствии с первоначальным контрактом, заключенным с работодателем. Сумма расходов на эти цели входят в оплату труда в полном размере.Отдельно отмечается, что начисления за труд с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая 2021 года будут происходить по правилам статьи 153 Трудового кодекса. Согласно ей, работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере.Выплатить перед праздникамиВице-премьер правительства России Татьяна Голикова заявила, что зарплату надо выплатить заранее, если срок ее выплаты выпадает на нерабочие дни.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что работодателей не накажут за невыполнение указа главы государства.Он также подчеркнул, что предприятия, которые работают в выходные, продолжат функционировать.Рекомендации по отпускамМинтруд также рекомендовал работодателям не продлевать отпуск сотрудникам, находившимся в нем с 4 по 7 мая, на эти дни.Поскольку в период нерабочих дней работникам сохраняется зарплата, норма рабочего времени не уменьшается, отметили в ведомстве."Длинные" выходныеПрезидент Владимир Путин ранее согласился с предложением сделать нерабочими дни между майскими праздниками.С такой идеей выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, это было бы правильно в условиях нынешней эпидемической ситуации: иначе россиянам пришлось бы больше пользоваться общественным транспортом, возвращаясь в город и вновь выезжая из него.Праздники продлятся по 10 мая включительно. В этом году россияне должны были отдыхать три дня на Первое мая и три дня на День Победы.

https://ria.ru/20210426/peskov-1729978324.html

https://ria.ru/20210426/putin-1729961304.html

https://ria.ru/20210426/myasnikov-1729942037.html

https://ria.ru/20210426/prazdniki-1729900251.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, анна попова, татьяна голикова, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), владимир путин, общество