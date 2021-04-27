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Минтруд разъяснил порядок оплаты труда с 4 по 7 мая
Минтруд разъяснил порядок оплаты труда с 4 по 7 мая
Оплата рабочего времени в период с 4 по 7 мая производится в обычном, а не в повышенном размере, если работодатель не принял иного решения. Это следует из... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T03:24
2021-04-27T04:11
россия
анна попова
татьяна голикова
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
владимир путин
общество
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Оплата рабочего времени в период с 4 по 7 мая производится в обычном, а не в повышенном размере, если работодатель не принял иного решения. Это следует из опубликованных на сайте Министерства труда и социальной защиты рекомендаций.Повышенная оплата, отмечается в документе, может быть установлена работодателем самостоятельно.Уменьшение количества рабочих дней, гласят рекомендации, не выступает основанием для снижения заработной платы. Сотрудникам, на которых распространяется действие указа, надлежит выплатить заработок в соответствии с трудовым договором, как если бы отработаны были все дни. .Работающие по сдельной схеме сотрудники должны получить вознаграждение за нерабочие дни в соответствии с первоначальным контрактом, заключенным с работодателем. Сумма расходов на эти цели входят в оплату труда в полном размере.Отдельно отмечается, что начисления за труд с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая 2021 года будут происходить по правилам статьи 153 Трудового кодекса. Согласно ей, работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере.Выплатить перед праздникамиВице-премьер правительства России Татьяна Голикова заявила, что зарплату надо выплатить заранее, если срок ее выплаты выпадает на нерабочие дни.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что работодателей не накажут за невыполнение указа главы государства.Он также подчеркнул, что предприятия, которые работают в выходные, продолжат функционировать.Рекомендации по отпускамМинтруд также рекомендовал работодателям не продлевать отпуск сотрудникам, находившимся в нем с 4 по 7 мая, на эти дни.Поскольку в период нерабочих дней работникам сохраняется зарплата, норма рабочего времени не уменьшается, отметили в ведомстве."Длинные" выходныеПрезидент Владимир Путин ранее согласился с предложением сделать нерабочими дни между майскими праздниками.С такой идеей выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, это было бы правильно в условиях нынешней эпидемической ситуации: иначе россиянам пришлось бы больше пользоваться общественным транспортом, возвращаясь в город и вновь выезжая из него.Праздники продлятся по 10 мая включительно. В этом году россияне должны были отдыхать три дня на Первое мая и три дня на День Победы.
https://ria.ru/20210426/peskov-1729978324.html
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россия, анна попова, татьяна голикова, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), владимир путин, общество

Минтруд разъяснил порядок оплаты труда с 4 по 7 мая

03:24 27.04.2021 (обновлено: 04:11 27.04.2021)
 
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Оплата рабочего времени в период с 4 по 7 мая производится в обычном, а не в повышенном размере, если работодатель не принял иного решения. Это следует из опубликованных на сайте Министерства труда и социальной защиты рекомендаций.
Повышенная оплата, отмечается в документе, может быть установлена работодателем самостоятельно.
Уменьшение количества рабочих дней, гласят рекомендации, не выступает основанием для снижения заработной платы. Сотрудникам, на которых распространяется действие указа, надлежит выплатить заработок в соответствии с трудовым договором, как если бы отработаны были все дни. .
Работающие по сдельной схеме сотрудники должны получить вознаграждение за нерабочие дни в соответствии с первоначальным контрактом, заключенным с работодателем. Сумма расходов на эти цели входят в оплату труда в полном размере.
Отдельно отмечается, что начисления за труд с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая 2021 года будут происходить по правилам статьи 153 Трудового кодекса. Согласно ей, работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере.
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Выплатить перед праздниками

Вице-премьер правительства России Татьяна Голикова заявила, что зарплату надо выплатить заранее, если срок ее выплаты выпадает на нерабочие дни.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что работодателей не накажут за невыполнение указа главы государства.
Он также подчеркнул, что предприятия, которые работают в выходные, продолжат функционировать.
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Рекомендации по отпускам

Минтруд также рекомендовал работодателям не продлевать отпуск сотрудникам, находившимся в нем с 4 по 7 мая, на эти дни.
Поскольку в период нерабочих дней работникам сохраняется зарплата, норма рабочего времени не уменьшается, отметили в ведомстве.
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"Длинные" выходные

Президент Владимир Путин ранее согласился с предложением сделать нерабочими дни между майскими праздниками.
С такой идеей выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, это было бы правильно в условиях нынешней эпидемической ситуации: иначе россиянам пришлось бы больше пользоваться общественным транспортом, возвращаясь в город и вновь выезжая из него.
Праздники продлятся по 10 мая включительно. В этом году россияне должны были отдыхать три дня на Первое мая и три дня на День Победы.
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