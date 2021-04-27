https://ria.ru/20210427/yaponiya-1730076820.html

МИД Японии пообещал вести "упорные" переговоры с Россией по Курилам

МИД Японии пообещал вести "упорные" переговоры с Россией по Курилам

Токио продолжит "упорные" переговоры с Москвой по Южным Курилам и намерен заключить мирный договор на основе своей базовой позиции, говорится в опубликованной... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T06:37

2021-04-27T06:37

2021-04-27T12:09

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ТОКИО, 27 апр — РИА Новости. Токио продолжит "упорные" переговоры с Москвой по Южным Курилам и намерен заключить мирный договор на основе своей базовой позиции, говорится в опубликованной МИД Японии "Синей книге по дипломатии" за 2021 год.Проблему "северных территорий" (так японцы называют острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряду Хабомаи. — Прим. ред.) в ведомстве назвали самой сложной в отношениях с Россией.При этом в документе подчеркивается важность диалога между странами.Японский МИД пообещал выстраивать его с "учетом потенциальных возможностей, развивать весь комплекс японо-российских отношений в широком спектре областей, таких как политика, включая проблему подписания мирного договора, экономика, гуманитарные обмены, и постараться решить проблему северных территорий".Москва и Токио после Второй мировой войны так и не заключили мирный договор. Главным препятствием остается вопрос о принадлежности Южных Курил. Япония претендует на них, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам войны.В 1956-м Советский Союз и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва согласилась рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, но последующие переговоры так ни к чему и не привели.Российские власти не раз подчеркивали, что Япония прежде всего должна признать итоги Второй мировой войны, в том числе российский суверенитет над Южными Курилами.

https://ria.ru/20210426/ugroza-1729906887.html

https://ria.ru/20210424/voyna-1729730878.html

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