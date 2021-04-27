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Стало известно, будет ли Киану Ривз сниматься в спин-оффе "Джона Уика"
Стало известно, будет ли Киану Ривз сниматься в спин-оффе "Джона Уика"
Продюсер Кевин Беггс в интервью сайту Deadline рассказал о подробностях подготовки сериала "Континенталь" — спин-оффа "Джона Уика". РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T04:29
2021-04-27T04:29
2021-04-27T04:29
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киану ривз
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Продюсер Кевин Беггс в интервью сайту Deadline рассказал о подробностях подготовки сериала "Континенталь" — спин-оффа "Джона Уика"."Континенталь" был анонсирован еще в 2018 году. Тогда же создатели обещали, что Ривз появится в сериале, однако со временем информация изменилась. В сериале события происходят за сорок лет до первого фильма. Поэтому герой Ривза в них не участвует. Тем не менее мы все еще останемся во вселенной "Джона Уика", уверяет продюсер. Главным героем станет молодой Уинстон, владелец гостинцы для наемников, на территории которой нельзя никого убивать. Первый фильм франшизы вышел в прокат в 2014 году. Герой Киану Ривза — бывший наемный убийца, вынужденный вновь взяться за оружие, чтобы отомстить за смерть своего пса. Премьера четвертой картины об преступнике, любящем собак, назначена на 27 мая 2022 года. Уже анонсирована пятая лента с Ривзом в роли Уика.По словам Беггса, в сериале "Континенталь" будет три эпизода по 90 минут. Когда состоится премьера проекта, пока не объявлено.
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кино и сериалы, новости культуры, киану ривз
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости.
Продюсер Кевин Беггс в интервью сайту Deadline рассказал
о подробностях подготовки сериала "Континенталь" — спин-оффа "Джона Уика".
"В фильмах франшизы великолепная мифология и интересный стиль, хореография трюков — просто не от мира сего. Вот почему ленты с Киану Ривзом, который прекрасен во всем и особенно в роли Джона Уика, так и просится на телеэкран", — говорит Беггс.
"Континенталь" был анонсирован еще в 2018 году. Тогда же создатели обещали, что Ривз появится в сериале, однако со временем информация изменилась.
В сериале события происходят за сорок лет до первого фильма. Поэтому герой Ривза в них не участвует. Тем не менее мы все еще останемся во вселенной "Джона Уика", уверяет продюсер. Главным героем станет молодой Уинстон, владелец гостинцы для наемников, на территории которой нельзя никого убивать.
"Мы хотим понять, кто такой Уинстон и как так получилось, что он и его единомышленники оказались в отеле для убийц", — комментирует продюсер.
Первый фильм франшизы вышел в прокат в 2014 году. Герой Киану Ривза — бывший наемный убийца, вынужденный вновь взяться за оружие, чтобы отомстить за смерть своего пса. Премьера четвертой картины об преступнике, любящем собак, назначена на 27 мая 2022 года. Уже анонсирована
пятая лента с Ривзом в роли Уика.
По словам Беггса, в сериале "Континенталь" будет три эпизода по 90 минут. Когда состоится премьера проекта, пока не объявлено.