https://ria.ru/20210427/waititi-1730175295.html

Тайку Вайтити заподозрили в романе с певицей Ритой Орой

Тайку Вайтити заподозрили в романе с певицей Ритой Орой

Британские СМИ предполагают, что у кинорежиссера Тайку Вайтити роман с певицей Ритой Орой. РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T17:32

2021-04-27T17:32

2021-04-27T19:07

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Британские СМИ предполагают, что у кинорежиссера Тайку Вайтити роман с певицей Ритой Орой. Несколько дней назад исполнительница разместила на своей странице в Instagram серию фото, на одном из них она, предположительно, обнимается с режиссером блокбастера "Тор: Рагнарёк". Таким образом девушка спровоцировала слухи, что отношения с Вайтити больше, чем просто дружба.Со ссылкой на свои источники догадки поклонников подтвердил сайт The Sun.Рита Ора и Тайка Вайтити сейчас находятся в Австралии, где режиссер работает над фильмом "Тор: Любовь и гром", а певица снимается в шоу "Голос". В 2018 году Вайтити развелся с Челси Уинстенли после семи лет брака, в котором родилось двое детей. Ора рассталась с режиссером Роменом Гаврасом незадолго до того, как уехать в Австралию на съемки проекта.

https://ria.ru/20210315/waititi-1601363876.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стиль жизни, знаменитости, австралия, рита ора, тайка вайтити, новости культуры