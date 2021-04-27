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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210427/waititi-1730175295.html
Тайку Вайтити заподозрили в романе с певицей Ритой Орой
Тайку Вайтити заподозрили в романе с певицей Ритой Орой
Британские СМИ предполагают, что у кинорежиссера Тайку Вайтити роман с певицей Ритой Орой. РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T17:32
2021-04-27T19:07
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тайка вайтити
новости культуры
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Британские СМИ предполагают, что у кинорежиссера Тайку Вайтити роман с певицей Ритой Орой. Несколько дней назад исполнительница разместила на своей странице в Instagram серию фото, на одном из них она, предположительно, обнимается с режиссером блокбастера "Тор: Рагнарёк". Таким образом девушка спровоцировала слухи, что отношения с Вайтити больше, чем просто дружба.Со ссылкой на свои источники догадки поклонников подтвердил сайт The Sun.Рита Ора и Тайка Вайтити сейчас находятся в Австралии, где режиссер работает над фильмом "Тор: Любовь и гром", а певица снимается в шоу "Голос". В 2018 году Вайтити развелся с Челси Уинстенли после семи лет брака, в котором родилось двое детей. Ора рассталась с режиссером Роменом Гаврасом незадолго до того, как уехать в Австралию на съемки проекта.
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стиль жизни, знаменитости, австралия, рита ора, тайка вайтити, новости культуры

Тайку Вайтити заподозрили в романе с певицей Ритой Орой

17:32 27.04.2021 (обновлено: 19:07 27.04.2021)
 
© AFP 2021 / Valery Hache/Jean-Baptiste Lacroix Рита Ора и Тайка Вайтити
Рита Ора и Тайка Вайтити - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© AFP 2021 / Valery Hache/Jean-Baptiste Lacroix
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Британские СМИ предполагают, что у кинорежиссера Тайку Вайтити роман с певицей Ритой Орой.
Несколько дней назад исполнительница разместила на своей странице в Instagram серию фото, на одном из них она, предположительно, обнимается с режиссером блокбастера "Тор: Рагнарёк".

"Прекрасные времена, воспоминания, случайные снимки на моем телефоне и те, кого я люблю", — подписала фотографии певица.

Таким образом девушка спровоцировала слухи, что отношения с Вайтити больше, чем просто дружба.
Со ссылкой на свои источники догадки поклонников подтвердил сайт The Sun.
"Они встречаются с начала марта, но держали свои отношения в тайне. Тем не менее все друзья знали об их романе. Они действительно влюблены в друг друга", — приводит слова инсайдера The Sun.
Рита Ора и Тайка Вайтити сейчас находятся в Австралии, где режиссер работает над фильмом "Тор: Любовь и гром", а певица снимается в шоу "Голос".
В 2018 году Вайтити развелся с Челси Уинстенли после семи лет брака, в котором родилось двое детей. Ора рассталась с режиссером Роменом Гаврасом незадолго до того, как уехать в Австралию на съемки проекта.
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