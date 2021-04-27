https://ria.ru/20210427/vystavka-1730129460.html
РТК на выставке ШОС подписала соглашение с ассоциацией предприятий КНР
РТК на выставке ШОС подписала соглашение с ассоциацией предприятий КНР
В рамках ярмарки Российская торговая компания в Китае на полях проходящей в Циндао ярмарки Шанхайской организации сотрудничества подписала соглашение о... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T13:25
2021-04-27T13:25
2021-04-27T13:25
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МОСКВА, 27 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". В рамках ярмарки Российская торговая компания в Китае на полях проходящей в Циндао ярмарки Шанхайской организации сотрудничества подписала соглашение о сотрудничестве со Всекитайской ассоциацией развития предприятий за рубежом, которая объединяет финансовые и отраслевые структуры КНР, реализующие стратегию "выхода во вне"."Подписание этого соглашения - важный этап развития торговых отношений межу Российской Федерацией и Китайской Народной республикой", - подчеркнул председатель совета директоров РТК Артем Шаров. Он напомнил, что Всекитайская ассоциация развития предприятий за рубежом объединяет множество компаний, которые заинтересованы как в импорте российской продукции, так и в экспорте китайских товаров на рынки РФ.Он определил два перспективных направления развития торгового сотрудничества России и КНР. "Первое - это развитие электронной торговли, которое особенно важно на фоне ограничений, связанных с эпидемией коронавируса. Второе – это формирование мощного логистического блока, в том числе – развитие портовой логистики", - пояснил Шаров.
https://ria.ru/20210426/sotrudnichestvo-1729932620.html
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россия, китай, циндао
МОСКВА, 27 апр - Проект "Россия-Китай: Главное"
. В рамках ярмарки Российская торговая компания в Китае на полях проходящей в Циндао
ярмарки Шанхайской организации сотрудничества подписала соглашение о сотрудничестве со Всекитайской ассоциацией развития предприятий за рубежом, которая объединяет финансовые и отраслевые структуры КНР, реализующие стратегию "выхода во вне".
"Подписание этого соглашения - важный этап развития торговых отношений межу Российской Федерацией и Китайской Народной республикой", - подчеркнул председатель совета директоров РТК Артем Шаров. Он напомнил, что Всекитайская ассоциация развития предприятий за рубежом объединяет множество компаний, которые заинтересованы как в импорте российской продукции, так и в экспорте китайских товаров на рынки РФ.
Он определил два перспективных направления развития торгового сотрудничества России и КНР. "Первое - это развитие электронной торговли, которое особенно важно на фоне ограничений, связанных с эпидемией коронавируса. Второе – это формирование мощного логистического блока, в том числе – развитие портовой логистики", - пояснил Шаров.