https://ria.ru/20210427/vybory-1730144095.html

Путин призвал честно вести борьбу на выборах

Путин призвал честно вести борьбу на выборах

Президент РФ Владимир Путин заявил, что конкурентная борьба на выборах должна вестись честно, прозрачно, уважая друг друга. РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T14:16

2021-04-27T14:16

2021-04-27T14:44

россия

санкт-петербург

владимир путин

политика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что конкурентная борьба на выборах должна вестись честно, прозрачно, уважая друг друга.Он напомнил, что осенью состоятся федеральные парламентские выборы, значимые избирательные компании пройдут и в субъектах федерации."Прошу вести конкурентную борьбу, уважая всех своих оппонентов. Честно, прозрачно и в строгом соответствии с нормами закона и политической этики, Россия и здесь должна показывать хороший пример другим", - сказал он на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании РФ, которое проходит в Петербурге.

https://ria.ru/20210425/vybory-1729845700.html

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2021

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россия, санкт-петербург, владимир путин, политика