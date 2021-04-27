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Байден не смог ответить на вопрос о встрече с Путиным

Байден не смог ответить на вопрос о встрече с Путиным

Президент США Джо Байден отказался отвечать на вопрос, будет ли он выдвигать предварительные условия для встречи с Владимиром Путиным. РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T21:28

2021-04-27T21:28

2021-04-27T23:47

россия

джо байден

дмитрий песков

владимир путин

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 27 апр — РИА Новости. Президент США Джо Байден отказался отвечать на вопрос, будет ли он выдвигать предварительные условия для встречи с Владимиром Путиным."Я обсужу это в другой день", — сказал американский лидер журналистам.Байден предложил Путину провести личную встречу в третьей стране в ближайшие недели. По словам главы российского МИД Сергея Лаврова, Москва позитивно восприняла эту идею и изучает ее.Как заявил помощник президента России Юрий Ушаков, подготовка к саммиту еще не началась, однако "сигнал получен" и его рассмотрят. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, договоренностей по датам пока нет, но речь идет о летних месяцах.

россия

сша

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, сша, в мире