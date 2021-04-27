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Байден не смог ответить на вопрос о встрече с Путиным
Байден не смог ответить на вопрос о встрече с Путиным
Президент США Джо Байден отказался отвечать на вопрос, будет ли он выдвигать предварительные условия для встречи с Владимиром Путиным. РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T21:28
2021-04-27T23:47
россия
джо байден
дмитрий песков
владимир путин
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 27 апр — РИА Новости. Президент США Джо Байден отказался отвечать на вопрос, будет ли он выдвигать предварительные условия для встречи с Владимиром Путиным."Я обсужу это в другой день", — сказал американский лидер журналистам.Байден предложил Путину провести личную встречу в третьей стране в ближайшие недели. По словам главы российского МИД Сергея Лаврова, Москва позитивно восприняла эту идею и изучает ее.Как заявил помощник президента России Юрий Ушаков, подготовка к саммиту еще не началась, однако "сигнал получен" и его рассмотрят. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, договоренностей по датам пока нет, но речь идет о летних месяцах.
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россия, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, сша, в мире

Байден не смог ответить на вопрос о встрече с Путиным

21:28 27.04.2021 (обновлено: 23:47 27.04.2021)
 
© REUTERS / Tom BrennerПрезидент США Джо Байден во время выступления с речью, посвященной России, в Вашингтоне
Президент США Джо Байден во время выступления с речью, посвященной России, в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© REUTERS / Tom Brenner
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ВАШИНГТОН, 27 апр — РИА Новости. Президент США Джо Байден отказался отвечать на вопрос, будет ли он выдвигать предварительные условия для встречи с Владимиром Путиным.
"Я обсужу это в другой день", — сказал американский лидер журналистам.
Байден предложил Путину провести личную встречу в третьей стране в ближайшие недели. По словам главы российского МИД Сергея Лаврова, Москва позитивно восприняла эту идею и изучает ее.
Как заявил помощник президента России Юрий Ушаков, подготовка к саммиту еще не началась, однако "сигнал получен" и его рассмотрят. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, договоренностей по датам пока нет, но речь идет о летних месяцах.
 
РоссияДжо БайденДмитрий ПесковВладимир ПутинСШАВ мире
 
 
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