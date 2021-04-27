https://ria.ru/20210427/vstrecha-1730115512.html

В Кремле оценили перспективы встречи Путина и Зеленского

В Кремле оценили перспективы встречи Путина и Зеленского

Для возможной встречи президента России Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским надо прояснить много деталей, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T12:08

2021-04-27T12:08

2021-04-27T12:34

владимир зеленский

дмитрий песков

владимир путин

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/17/1729619800_0:220:3146:1989_1920x0_80_0_0_cb7d7466df902f3ee5caedad69badbba.jpg

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Для возможной встречи президента России Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским надо прояснить много деталей, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Мне неизвестно о том, что какие-то конкретные предложения транслировались бы из Киева в Москву, по крайней мере, до сих пор. Если мы правильно поняли, президент Украины именно говорил о том, что Донбасс надо обсуждать, для этого нужна встреча. Это не совсем коррелирует с представлением президента России о наполнении этих контактов. В любом случае, предстоит прояснить много деталей", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, где могла бы состояться встреча президентов РФ и Украины.Он также отметил, что Путин может обсуждать с Зеленским только проблематику двухсторонних отношений, а не конфликт на юго-востоке Украины.Ранее Зеленский в видеообращении по ситуации с безопасностью в стране предложил Путину "встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война". Путин заявил, что украинское руководство при обсуждении вопросов востока Украины для начала должно встретиться с руководством самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а потом уже с российскими представителями. Также российский лидер заявил, что готов принять Зеленского в Москве в любое удобное время, если он хочет обсудить двусторонние отношения.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти и страны Запада ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения Киева и Запада отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20210426/pushkov-1730054289.html

https://ria.ru/20210426/peregovory-1730026392.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зеленский, дмитрий песков, владимир путин, в мире