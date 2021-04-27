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В Кремле оценили перспективы встречи Путина и Зеленского
В Кремле оценили перспективы встречи Путина и Зеленского
Для возможной встречи президента России Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским надо прояснить много деталей, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T12:08
2021-04-27T12:34
владимир зеленский
дмитрий песков
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Для возможной встречи президента России Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским надо прояснить много деталей, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Мне неизвестно о том, что какие-то конкретные предложения транслировались бы из Киева в Москву, по крайней мере, до сих пор. Если мы правильно поняли, президент Украины именно говорил о том, что Донбасс надо обсуждать, для этого нужна встреча. Это не совсем коррелирует с представлением президента России о наполнении этих контактов. В любом случае, предстоит прояснить много деталей", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, где могла бы состояться встреча президентов РФ и Украины.Он также отметил, что Путин может обсуждать с Зеленским только проблематику двухсторонних отношений, а не конфликт на юго-востоке Украины.Ранее Зеленский в видеообращении по ситуации с безопасностью в стране предложил Путину "встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война". Путин заявил, что украинское руководство при обсуждении вопросов востока Украины для начала должно встретиться с руководством самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а потом уже с российскими представителями. Также российский лидер заявил, что готов принять Зеленского в Москве в любое удобное время, если он хочет обсудить двусторонние отношения.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти и страны Запада ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения Киева и Запада отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
https://ria.ru/20210426/pushkov-1730054289.html
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владимир зеленский, дмитрий песков, владимир путин, в мире

В Кремле оценили перспективы встречи Путина и Зеленского

12:08 27.04.2021 (обновлено: 12:34 27.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Для возможной встречи президента России Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским надо прояснить много деталей, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Мне неизвестно о том, что какие-то конкретные предложения транслировались бы из Киева в Москву, по крайней мере, до сих пор. Если мы правильно поняли, президент Украины именно говорил о том, что Донбасс надо обсуждать, для этого нужна встреча. Это не совсем коррелирует с представлением президента России о наполнении этих контактов. В любом случае, предстоит прояснить много деталей", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, где могла бы состояться встреча президентов РФ и Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
26 апреля, 19:58
Пушков резко ответил на слова Зеленского о встрече с Путиным
Он также отметил, что Путин может обсуждать с Зеленским только проблематику двухсторонних отношений, а не конфликт на юго-востоке Украины.
Ранее Зеленский в видеообращении по ситуации с безопасностью в стране предложил Путину "встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война". Путин заявил, что украинское руководство при обсуждении вопросов востока Украины для начала должно встретиться с руководством самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а потом уже с российскими представителями. Также российский лидер заявил, что готов принять Зеленского в Москве в любое удобное время, если он хочет обсудить двусторонние отношения.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти и страны Запада ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения Киева и Запада отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Президент России Владимир Путин (справа) и президент Украины Владимир Зеленский на саммите в Париже - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
26 апреля, 17:10
Политолог рассказал, что Зеленский на самом деле хочет обсудить с Путиным
 
Владимир ЗеленскийДмитрий ПесковВладимир ПутинВ мире
 
 
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