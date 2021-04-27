В Кремле оценили перспективы встречи Путина и Зеленского
12:08 27.04.2021 (обновлено: 12:34 27.04.2021)
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Для возможной встречи президента России Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским надо прояснить много деталей, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Мне неизвестно о том, что какие-то конкретные предложения транслировались бы из Киева в Москву, по крайней мере, до сих пор. Если мы правильно поняли, президент Украины именно говорил о том, что Донбасс надо обсуждать, для этого нужна встреча. Это не совсем коррелирует с представлением президента России о наполнении этих контактов. В любом случае, предстоит прояснить много деталей", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, где могла бы состояться встреча президентов РФ и Украины.
26 апреля, 19:58Пушков резко ответил на слова Зеленского о встрече с Путиным
Он также отметил, что Путин может обсуждать с Зеленским только проблематику двухсторонних отношений, а не конфликт на юго-востоке Украины.
Ранее Зеленский в видеообращении по ситуации с безопасностью в стране предложил Путину "встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война". Путин заявил, что украинское руководство при обсуждении вопросов востока Украины для начала должно встретиться с руководством самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а потом уже с российскими представителями. Также российский лидер заявил, что готов принять Зеленского в Москве в любое удобное время, если он хочет обсудить двусторонние отношения.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти и страны Запада ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения Киева и Запада отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.