Володин назвал появление COVID-19 следствием американских экспериментов

"Исходя из того, как сами Соединённые Штаты Америки молчат, можно сделать вывод один: что, совершенно очевидно, это связано с тем, что у них произошла какая-то утечка в тех лабораториях, которые они по всему миру взяли и насоздавали. Будет правильно правительству эти вопросы тоже поднять, пускай останавливают эти исследования свои, следствием которых, возможно, стал этот вирус, и думают о том, как компенсировать всем странам, которые от этого пострадали", - сказал он на Совете законодателей.