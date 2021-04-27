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Володин назвал появление COVID-19 следствием американских экспериментов
Володин назвал появление COVID-19 следствием американских экспериментов
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что коронавирус, возможно, стал следствием американских экспериментов, и тогда США должны компенсировать ущерб... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T13:07
2021-04-27T20:19
коронавирус covid-19
госдума рф
вячеслав володин
сша
политика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что коронавирус, возможно, стал следствием американских экспериментов, и тогда США должны компенсировать ущерб всему миру.Володин также добавил, что российские ученые способны выяснить, какое происхождение имеет вирус - природное или рукотворное.
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коронавирус covid-19, госдума рф, вячеслав володин, сша, политика

Володин назвал появление COVID-19 следствием американских экспериментов

13:07 27.04.2021 (обновлено: 20:19 27.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на Петербургском международном экономическом форуме. 25 мая 2018
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на Петербургском международном экономическом форуме. 25 мая 2018 - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что коронавирус, возможно, стал следствием американских экспериментов, и тогда США должны компенсировать ущерб всему миру.
"Исходя из того, как сами Соединённые Штаты Америки молчат, можно сделать вывод один: что, совершенно очевидно, это связано с тем, что у них произошла какая-то утечка в тех лабораториях, которые они по всему миру взяли и насоздавали. Будет правильно правительству эти вопросы тоже поднять, пускай останавливают эти исследования свои, следствием которых, возможно, стал этот вирус, и думают о том, как компенсировать всем странам, которые от этого пострадали", - сказал он на Совете законодателей.
Медицинский работник во временном госпитале COVID-19 на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
1 апреля, 13:03Наука
Ученые выяснили причину возникновения новых волн коронавируса
Володин также добавил, что российские ученые способны выяснить, какое происхождение имеет вирус - природное или рукотворное.
 
Коронавирус COVID-19Госдума РФВячеслав ВолодинСШАПолитика
 
 
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