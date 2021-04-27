Володин назвал появление COVID-19 следствием американских экспериментов
13:07 27.04.2021 (обновлено: 20:19 27.04.2021)
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на Петербургском международном экономическом форуме. 25 мая 2018
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что коронавирус, возможно, стал следствием американских экспериментов, и тогда США должны компенсировать ущерб всему миру.
"Исходя из того, как сами Соединённые Штаты Америки молчат, можно сделать вывод один: что, совершенно очевидно, это связано с тем, что у них произошла какая-то утечка в тех лабораториях, которые они по всему миру взяли и насоздавали. Будет правильно правительству эти вопросы тоже поднять, пускай останавливают эти исследования свои, следствием которых, возможно, стал этот вирус, и думают о том, как компенсировать всем странам, которые от этого пострадали", - сказал он на Совете законодателей.
Володин также добавил, что российские ученые способны выяснить, какое происхождение имеет вирус - природное или рукотворное.