В Кремле призвали власти Москвы обеспечить интересы всех верующих
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкКупола Успенского собора, Грановитая палата, Большой Кремлевский дворец, Благовещенский собор (справа налево) на территории Московского Кремля
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Московские власти должны сохранять исторические традиции, развивая новые, и обеспечить интересы всех верующих, проживающих в столице РФ, считает начальник департамента по взаимодействию с религиозными организациями управления президента Евгений Еремин.
Выступая на конференции "Профилактика религиозного экстремизма в молодежной среде Москвы", Еремин отметил, что религия сейчас для многих выступает как источник духовно-нравственных ориентиров.
"Религиозная традиция у нас крепка, сильна. Но в определенное время она была искусственно пресечена... Нам надо заново возрождать наши традиции, возрождать в новых основах. Не забывать те заветы, которые дали нам предки, но применять их в современной действительности, в условиях глобализации, многонационального общества", - сказал он.
"Огромная роль у правительства Москвы, представителей государственных органов, префектур и районов для того, чтобы сохранить историческую традицию и развивать новые традиции, обеспечить интересы всех верующих города Москвы, представляющих разные религии", - заявил Еремин, отметив, что это, в частности, относится к планам строительства зданий религиозного назначения.