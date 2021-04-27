https://ria.ru/20210427/veruyuschie-1730114340.html

В Кремле призвали власти Москвы обеспечить интересы всех верующих

В Кремле призвали власти Москвы обеспечить интересы всех верующих

Московские власти должны сохранять исторические традиции, развивая новые, и обеспечить интересы всех верующих, проживающих в столице РФ, считает начальник... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T12:03

2021-04-27T12:03

2021-04-27T12:03

религия и мировоззрение

россия

москва

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Московские власти должны сохранять исторические традиции, развивая новые, и обеспечить интересы всех верующих, проживающих в столице РФ, считает начальник департамента по взаимодействию с религиозными организациями управления президента Евгений Еремин.Выступая на конференции "Профилактика религиозного экстремизма в молодежной среде Москвы", Еремин отметил, что религия сейчас для многих выступает как источник духовно-нравственных ориентиров."Религиозная традиция у нас крепка, сильна. Но в определенное время она была искусственно пресечена... Нам надо заново возрождать наши традиции, возрождать в новых основах. Не забывать те заветы, которые дали нам предки, но применять их в современной действительности, в условиях глобализации, многонационального общества", - сказал он."Огромная роль у правительства Москвы, представителей государственных органов, префектур и районов для того, чтобы сохранить историческую традицию и развивать новые традиции, обеспечить интересы всех верующих города Москвы, представляющих разные религии", - заявил Еремин, отметив, что это, в частности, относится к планам строительства зданий религиозного назначения.

https://ria.ru/20210427/mecheti-1730107178.html

россия

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