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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210427/veruyuschie-1730114340.html
В Кремле призвали власти Москвы обеспечить интересы всех верующих
В Кремле призвали власти Москвы обеспечить интересы всех верующих
Московские власти должны сохранять исторические традиции, развивая новые, и обеспечить интересы всех верующих, проживающих в столице РФ, считает начальник... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T12:03
2021-04-27T12:03
религия и мировоззрение
россия
москва
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Московские власти должны сохранять исторические традиции, развивая новые, и обеспечить интересы всех верующих, проживающих в столице РФ, считает начальник департамента по взаимодействию с религиозными организациями управления президента Евгений Еремин.Выступая на конференции "Профилактика религиозного экстремизма в молодежной среде Москвы", Еремин отметил, что религия сейчас для многих выступает как источник духовно-нравственных ориентиров."Религиозная традиция у нас крепка, сильна. Но в определенное время она была искусственно пресечена... Нам надо заново возрождать наши традиции, возрождать в новых основах. Не забывать те заветы, которые дали нам предки, но применять их в современной действительности, в условиях глобализации, многонационального общества", - сказал он."Огромная роль у правительства Москвы, представителей государственных органов, префектур и районов для того, чтобы сохранить историческую традицию и развивать новые традиции, обеспечить интересы всех верующих города Москвы, представляющих разные религии", - заявил Еремин, отметив, что это, в частности, относится к планам строительства зданий религиозного назначения.
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россия, москва

В Кремле призвали власти Москвы обеспечить интересы всех верующих

12:03 27.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкКупола Успенского собора, Грановитая палата, Большой Кремлевский дворец, Благовещенский собор (справа налево) на территории Московского Кремля
Купола Успенского собора, Грановитая палата, Большой Кремлевский дворец, Благовещенский собор (справа налево) на территории Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Московские власти должны сохранять исторические традиции, развивая новые, и обеспечить интересы всех верующих, проживающих в столице РФ, считает начальник департамента по взаимодействию с религиозными организациями управления президента Евгений Еремин.
Выступая на конференции "Профилактика религиозного экстремизма в молодежной среде Москвы", Еремин отметил, что религия сейчас для многих выступает как источник духовно-нравственных ориентиров.
"Религиозная традиция у нас крепка, сильна. Но в определенное время она была искусственно пресечена... Нам надо заново возрождать наши традиции, возрождать в новых основах. Не забывать те заветы, которые дали нам предки, но применять их в современной действительности, в условиях глобализации, многонационального общества", - сказал он.
"Огромная роль у правительства Москвы, представителей государственных органов, префектур и районов для того, чтобы сохранить историческую традицию и развивать новые традиции, обеспечить интересы всех верующих города Москвы, представляющих разные религии", - заявил Еремин, отметив, что это, в частности, относится к планам строительства зданий религиозного назначения.
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