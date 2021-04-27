https://ria.ru/20210427/vaktsinatsiya-1730185366.html
ВОЗ считает, что в России надо нарастить темпы вакцинации
ВОЗ считает, что в России надо нарастить темпы вакцинации
Темпы вакцинации в России недостаточно высоки, процесс можно было бы активизировать, считает региональный представитель Всемирной организации здравоохранения... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T17:27
2021-04-27T17:27
2021-04-27T17:27
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мелита вуйнович
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Темпы вакцинации в России недостаточно высоки, процесс можно было бы активизировать, считает региональный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович.По ее словам, вопрос о темпах вакцинации надо "оставить за органами здравоохранения"."Мне, конечно, хотелось бы, чтобы они были гораздо выше. Венгрия достигла 30%, некоторые другие страны уже 50%, так что надо ускорить темпы. Это очень важно, чтобы мы достигли быстро коллективного иммунитета", - сказала Вуйнович в эфире телеканала "Россия 24".
https://ria.ru/20210427/vaktsinatsiya-1730095598.html
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вакцинация россиян от covid-19, мелита вуйнович, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, воз, венгрия, общество