https://ria.ru/20210427/vaktsina-1730190228.html
Гинцбург оценил эффективность "Спутника V" против индийского штамма
Гинцбург оценил эффективность "Спутника V" против индийского штамма
Вакцина "Спутник V" будет эффективна и против индийской мутации коронавируса, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T17:42
2021-04-27T17:42
2021-04-27T17:42
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр гинцбург
коронавирусы
западная бенгалия
здоровье - общество
индия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597247527_208:1:2870:1499_1920x0_80_0_0_849df8f780bea9028caf0fad3c728c46.jpg
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Вакцина "Спутник V" будет эффективна и против индийской мутации коронавируса, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург."Вакцина "Спутник V" будет эффективна и против индийской мутации, потому что двукратная вакцинация "Спутником V" дает высокий титр протективных иммуноглобулинов, даже если антиген изменен", - сказал Гинцбург.Ранее ученые выявили в восточном индийском штате Западная Бенгалия новый вариант коронавируса B.1.618. По словам индийского профессора эпидемиологии Мадхукара Паи, этот новый штамм коронавируса является штаммом с тройной мутацией и может быстрее распространяться. Новый штамм B.1.618 является второй линией коронавируса, которая была выявлена в Индии, первой была B.1.617, также известная как вариант коронавируса с двойной мутацией.
https://ria.ru/20210427/shtamm-1730172701.html
западная бенгалия
индия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597247527_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_3e8c49855bf86be4a07a8a7e26f7c5ce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, коронавирусы, западная бенгалия, здоровье - общество, индия, в мире