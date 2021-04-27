https://ria.ru/20210427/vaktsina-1730190228.html

Гинцбург оценил эффективность "Спутника V" против индийского штамма

Гинцбург оценил эффективность "Спутника V" против индийского штамма

Вакцина "Спутник V" будет эффективна и против индийской мутации коронавируса, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T17:42

2021-04-27T17:42

2021-04-27T17:42

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

александр гинцбург

коронавирусы

западная бенгалия

здоровье - общество

индия

в мире

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Вакцина "Спутник V" будет эффективна и против индийской мутации коронавируса, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург."Вакцина "Спутник V" будет эффективна и против индийской мутации, потому что двукратная вакцинация "Спутником V" дает высокий титр протективных иммуноглобулинов, даже если антиген изменен", - сказал Гинцбург.Ранее ученые выявили в восточном индийском штате Западная Бенгалия новый вариант коронавируса B.1.618. По словам индийского профессора эпидемиологии Мадхукара Паи, этот новый штамм коронавируса является штаммом с тройной мутацией и может быстрее распространяться. Новый штамм B.1.618 является второй линией коронавируса, которая была выявлена в Индии, первой была B.1.617, также известная как вариант коронавируса с двойной мутацией.

https://ria.ru/20210427/shtamm-1730172701.html

западная бенгалия

индия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, коронавирусы, западная бенгалия, здоровье - общество, индия, в мире