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Гинцбург оценил эффективность "Спутника V" против индийского штамма
Гинцбург оценил эффективность "Спутника V" против индийского штамма
Вакцина "Спутник V" будет эффективна и против индийской мутации коронавируса, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T17:42
2021-04-27T17:42
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр гинцбург
коронавирусы
западная бенгалия
здоровье - общество
индия
в мире
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Вакцина "Спутник V" будет эффективна и против индийской мутации коронавируса, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург."Вакцина "Спутник V" будет эффективна и против индийской мутации, потому что двукратная вакцинация "Спутником V" дает высокий титр протективных иммуноглобулинов, даже если антиген изменен", - сказал Гинцбург.Ранее ученые выявили в восточном индийском штате Западная Бенгалия новый вариант коронавируса B.1.618. По словам индийского профессора эпидемиологии Мадхукара Паи, этот новый штамм коронавируса является штаммом с тройной мутацией и может быстрее распространяться. Новый штамм B.1.618 является второй линией коронавируса, которая была выявлена в Индии, первой была B.1.617, также известная как вариант коронавируса с двойной мутацией.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, коронавирусы, западная бенгалия, здоровье - общество, индия, в мире

Гинцбург оценил эффективность "Спутника V" против индийского штамма

17:42 27.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкШприц и ампула на фоне логотипа "Спутник V"
Шприц и ампула на фоне логотипа Спутник V - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Вакцина "Спутник V" будет эффективна и против индийской мутации коронавируса, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.
"Вакцина "Спутник V" будет эффективна и против индийской мутации, потому что двукратная вакцинация "Спутником V" дает высокий титр протективных иммуноглобулинов, даже если антиген изменен", - сказал Гинцбург.
Ранее ученые выявили в восточном индийском штате Западная Бенгалия новый вариант коронавируса B.1.618. По словам индийского профессора эпидемиологии Мадхукара Паи, этот новый штамм коронавируса является штаммом с тройной мутацией и может быстрее распространяться. Новый штамм B.1.618 является второй линией коронавируса, которая была выявлена в Индии, первой была B.1.617, также известная как вариант коронавируса с двойной мутацией.
Скорая помощь возле больницы для лечения пациентов с COVID-19 в Нью-Дели, Индия - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
Вчера, 16:31Распространение коронавируса
В ВОЗ заявили об устойчивости индийского штамма коронавируса к антителам
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр ГинцбургКоронавирусыЗападная БенгалияЗдоровье - ОбществоИндияВ мире
 
 
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