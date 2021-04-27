https://ria.ru/20210427/ulyanovsk-1730166618.html

Жительница Ульяновска забрала к себе пса, избитого в гаражном кооперативе

Жительница Ульяновска забрала к себе пса, избитого в гаражном кооперативе

Жительница Ульяновска забрала к себе сторожевого пса по кличке Боцман, который в феврале был жестоко избит в одном из гаражных кооперативов города, сообщает... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T15:57

2021-04-27T15:57

2021-04-27T17:10

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САМАРА, 27 апр - РИА Новости. Жительница Ульяновска забрала к себе сторожевого пса по кличке Боцман, который в феврале был жестоко избит в одном из гаражных кооперативов города, сообщает правительство региона.В феврале в Instagram был опубликован пост, что в одном из гаражных кооперативов Ульяновска неизвестный жестоко избил сторожевого пса по кличке Боцман за то, что тот поцарапал автомобиль. По данным правительства региона, собака в тяжелом состоянии была доставлена в ветлечебницу. Полиция установила, что на территорию гаражного кооператива заехал автомобиль, из которого вышел мужчина и стал бить собаку палкой, после чего уехал обратно. По факту жестокого обращения с животным полиция возбудила уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ, подозреваемым оказался житель Самары."Пес Боцман нашел новый дом. После выписки из ветлечебницы девушка Маша взяла его на передержку, пока ему не найдут новых хозяев. Со временем она поняла, что не хочет отдавать пса", - говорится в сообщении на странице правительства Ульяновской области в социальной сети "ВКонтакте".По информации областных властей, у Маши еще есть щенок, которого она подобрала на улице, Боцман с ним отлично ладит. "По словам девушки, Боцман — прирожденный приемный отец. Скоро Боцмана ждет обследование у ветеринаров — новая хозяйка следит за здоровьем питомцев", - отмечается в сообщении.В пресс-службе УМВД по Ульяновской области РИА Новости уточнили, что расследование уголовного дела продолжается, подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

https://ria.ru/20210319/sobaki-1601876030.html

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россия, ульяновская область, ульяновск, происшествия