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https://ria.ru/20210427/ukraina-1730180702.html
В МИД Украины прокомментировали слова посла в Германии о ядерном статусе
В МИД Украины прокомментировали слова посла в Германии о ядерном статусе
Слова украинского посла в ФРГ Андрея Мельника о том, что Киев может обдумать вопрос возвращения стране ядерного статуса, если не станет членом НАТО, являются... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T17:07
2021-04-27T17:07
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КИЕВ, 27 апр – РИА Новости. Слова украинского посла в ФРГ Андрея Мельника о том, что Киев может обдумать вопрос возвращения стране ядерного статуса, если не станет членом НАТО, являются его личной точкой зрения, заявил во вторник госсекретарь украинского министерства иностранных дел Александр Баньков.Ранее Мельник заявил, что Украина может обдумать вопрос ядерного статуса, если не станет членом НАТО."Это его личная точка зрения. Нужно учитывать контекст, в котором эта точка зрения была высказана. В том, что на фоне российской эскалации Украина нуждается в гарантиях безопасности. В то же время, лично я считаю, что Украина должна оставаться надежным прогнозируемым партнером в международных отношениях и придерживаться тех обязательств, которые наше государство взяло на себя, в частности в сфере разоружения", - заявил Баньков интернет-изданию "Главком", отвечая на вопрос, являются ли слова посла в Германии официальной позицией МИД Украины.В 1994 году Украина, Россия, США, Франция и Великобритания подписали Будапештский меморандум. Согласно этому документу, Киев присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия и ликвидировал свой ядерный потенциал, а Москва, Вашингтон и Лондон гарантировали стране безопасность.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.
https://ria.ru/20210423/ukraina-1729670662.html
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мид украины, верховная рада украины, нато, германия, лондон, сша, украина, в мире

В МИД Украины прокомментировали слова посла в Германии о ядерном статусе

17:07 27.04.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел в Киеве
Здание министерства иностранных дел в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 27 апр – РИА Новости. Слова украинского посла в ФРГ Андрея Мельника о том, что Киев может обдумать вопрос возвращения стране ядерного статуса, если не станет членом НАТО, являются его личной точкой зрения, заявил во вторник госсекретарь украинского министерства иностранных дел Александр Баньков.
Ранее Мельник заявил, что Украина может обдумать вопрос ядерного статуса, если не станет членом НАТО.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
23 апреля, 16:32
В МИД призвали Украину думать о вакцинации, а не о ядерном оружии
"Это его личная точка зрения. Нужно учитывать контекст, в котором эта точка зрения была высказана. В том, что на фоне российской эскалации Украина нуждается в гарантиях безопасности. В то же время, лично я считаю, что Украина должна оставаться надежным прогнозируемым партнером в международных отношениях и придерживаться тех обязательств, которые наше государство взяло на себя, в частности в сфере разоружения", - заявил Баньков интернет-изданию "Главком", отвечая на вопрос, являются ли слова посла в Германии официальной позицией МИД Украины.
В 1994 году Украина, Россия, США, Франция и Великобритания подписали Будапештский меморандум. Согласно этому документу, Киев присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия и ликвидировал свой ядерный потенциал, а Москва, Вашингтон и Лондон гарантировали стране безопасность.
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
15 апреля, 16:31
В Госдуме оценили слова посла Украины в ФРГ о ядерном статусе
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.
 
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