https://ria.ru/20210427/ukraina-1730120634.html

В Кремле рассказали о контактах Козака с офисом президента Украины

В Кремле рассказали о контактах Козака с офисом президента Украины

Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак находится в постоянном контакте с офисом президента Украины Владимира Зеленского, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T12:22

2021-04-27T12:22

2021-04-27T12:22

россия

андрей ермак

владимир зеленский

дмитрий козак

политика

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак находится в постоянном контакте с офисом президента Украины Владимира Зеленского, заявил пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков."Желание разговаривать всегда можно только приветствовать. Замруководителя администрации Козак находится в постоянном контакте с офисом президента Украины", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, начались ли контакты между сторонами в части подготовки встречи Зеленского и Путина.Ранее Зеленский заявил, что все идет к тому, что его встреча с Путиным состоится, а время и место - это уже детали, и отметил, что поручил руководителю своего офиса Андрею Ермаку заняться организацией встречи.

https://ria.ru/20210426/poklonskaya-1730054135.html

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россия, андрей ермак, владимир зеленский, дмитрий козак, политика