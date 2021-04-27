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В Кремле рассказали о контактах Козака с офисом президента Украины
В Кремле рассказали о контактах Козака с офисом президента Украины
Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак находится в постоянном контакте с офисом президента Украины Владимира Зеленского, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T12:22
2021-04-27T12:22
россия
андрей ермак
владимир зеленский
дмитрий козак
политика
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак находится в постоянном контакте с офисом президента Украины Владимира Зеленского, заявил пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков."Желание разговаривать всегда можно только приветствовать. Замруководителя администрации Козак находится в постоянном контакте с офисом президента Украины", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, начались ли контакты между сторонами в части подготовки встречи Зеленского и Путина.Ранее Зеленский заявил, что все идет к тому, что его встреча с Путиным состоится, а время и место - это уже детали, и отметил, что поручил руководителю своего офиса Андрею Ермаку заняться организацией встречи.
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россия, андрей ермак, владимир зеленский, дмитрий козак, политика

В Кремле рассказали о контактах Козака с офисом президента Украины

12:22 27.04.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Козак
Дмитрий Козак - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак находится в постоянном контакте с офисом президента Украины Владимира Зеленского, заявил пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков.
"Желание разговаривать всегда можно только приветствовать. Замруководителя администрации Козак находится в постоянном контакте с офисом президента Украины", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, начались ли контакты между сторонами в части подготовки встречи Зеленского и Путина.
Ранее Зеленский заявил, что все идет к тому, что его встреча с Путиным состоится, а время и место - это уже детали, и отметил, что поручил руководителю своего офиса Андрею Ермаку заняться организацией встречи.
Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
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РоссияАндрей ЕрмакВладимир ЗеленскийДмитрий КозакПолитика
 
 
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