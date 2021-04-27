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В Кремле рассказали о контактах Козака с офисом президента Украины
В Кремле рассказали о контактах Козака с офисом президента Украины
Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак находится в постоянном контакте с офисом президента Украины Владимира Зеленского, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T12:22
2021-04-27T12:22
2021-04-27T12:22
россия
андрей ермак
владимир зеленский
дмитрий козак
политика
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак находится в постоянном контакте с офисом президента Украины Владимира Зеленского, заявил пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков."Желание разговаривать всегда можно только приветствовать. Замруководителя администрации Козак находится в постоянном контакте с офисом президента Украины", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, начались ли контакты между сторонами в части подготовки встречи Зеленского и Путина.Ранее Зеленский заявил, что все идет к тому, что его встреча с Путиным состоится, а время и место - это уже детали, и отметил, что поручил руководителю своего офиса Андрею Ермаку заняться организацией встречи.
https://ria.ru/20210426/poklonskaya-1730054135.html
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