https://ria.ru/20210427/ugol-1730195655.html
Медведчук раскритиковал украинские власти за закупки угля из США
Медведчук раскритиковал украинские власти за закупки угля из США
Власти Украины закупают уголь в США в то время, как внутри страны шахты продают уголь по заниженной цене и растут долги по заработной плате горнякам, заявил... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T18:09
2021-04-27T18:09
2021-04-27T18:09
оппозиционная платформа - за жизнь
виктор медведчук
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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Власти Украины закупают уголь в США в то время, как внутри страны шахты продают уголь по заниженной цене и растут долги по заработной плате горнякам, заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук."Вместо того, чтобы урегулировать ситуацию в отрасли и защитить украинских шахтеров, даже в такой критической ситуации (долги по зарплате горнякам – ред.) украинская власть больше озабочена зарплатами горняков США. Власть Зеленского продолжает аморальную политику закупок американского угля. В 2020 году Соединенные Штаты поставили на Украину угля на 480,32 миллиона долларов, в январе - марте 2021-го – еще на 107 миллионов долларов. Суммы совсем не маленькие, учитывая масштаб и глубину кризиса украинской экономики", - цитирует Медведчука пресс-служба на сайте партии.По его словам, ситуация с выплатой зарплат горнякам на Украине критическая, с начала года сумма задолженности выросла более, чем вдвое. По данным профсоюза работников угольной промышленности, сейчас долги по зарплатам работникам государственных угледобывающих предприятий составляют более 1,5 миллиарда гривен (53,8 миллиона долларов), в том числе с начала года 1,046 миллиарда гривен (37,5 миллиона долларов). А отдельные категории шахтеров некоторых госпредприятий с начала этого года совсем не получают зарплаты.Шахтеры не раз устраивали митинги в Киеве и областях, требуя выплаты долгов по заработной плате и протестуя против намерений властей закрыть ряд шахт. Неоднократно забастовки горняков проходили под землей и длились неделями.
https://ria.ru/20210110/ugol-1592406742.html
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оппозиционная платформа - за жизнь, виктор медведчук, сша, украина, в мире
МОСКВА, 27 апр – РИА Новости.
Власти Украины
закупают уголь в США
в то время, как внутри страны шахты продают уголь по заниженной цене и растут долги по заработной плате горнякам, заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь
" Виктор Медведчук
.
"Вместо того, чтобы урегулировать ситуацию в отрасли и защитить украинских шахтеров, даже в такой критической ситуации (долги по зарплате горнякам – ред.) украинская власть больше озабочена зарплатами горняков США. Власть Зеленского продолжает аморальную политику закупок американского угля. В 2020 году Соединенные Штаты поставили на Украину угля на 480,32 миллиона долларов, в январе - марте 2021-го – еще на 107 миллионов долларов. Суммы совсем не маленькие, учитывая масштаб и глубину кризиса украинской экономики", - цитирует Медведчука пресс-служба на сайте партии.
По его словам, ситуация с выплатой зарплат горнякам на Украине критическая, с начала года сумма задолженности выросла более, чем вдвое. По данным профсоюза работников угольной промышленности, сейчас долги по зарплатам работникам государственных угледобывающих предприятий составляют более 1,5 миллиарда гривен (53,8 миллиона долларов), в том числе с начала года 1,046 миллиарда гривен (37,5 миллиона долларов). А отдельные категории шахтеров некоторых госпредприятий с начала этого года совсем не получают зарплаты.
"Горняки жалуются, что правительство вынуждает госшахты продавать добытый уголь по заниженной цене, что приводит к необоснованным убыткам государственных угледобывающих предприятий, и требуют поднять цены на уголь госшахт до справедливого рыночного уровня", - отметил он.
Шахтеры не раз устраивали митинги в Киеве
и областях, требуя выплаты долгов по заработной плате и протестуя против намерений властей закрыть ряд шахт. Неоднократно забастовки горняков проходили под землей и длились неделями.