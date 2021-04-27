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Медведчук раскритиковал украинские власти за закупки угля из США
Медведчук раскритиковал украинские власти за закупки угля из США
Власти Украины закупают уголь в США в то время, как внутри страны шахты продают уголь по заниженной цене и растут долги по заработной плате горнякам, заявил... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T18:09
2021-04-27T18:09
оппозиционная платформа - за жизнь
виктор медведчук
сша
украина
в мире
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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Власти Украины закупают уголь в США в то время, как внутри страны шахты продают уголь по заниженной цене и растут долги по заработной плате горнякам, заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук."Вместо того, чтобы урегулировать ситуацию в отрасли и защитить украинских шахтеров, даже в такой критической ситуации (долги по зарплате горнякам – ред.) украинская власть больше озабочена зарплатами горняков США. Власть Зеленского продолжает аморальную политику закупок американского угля. В 2020 году Соединенные Штаты поставили на Украину угля на 480,32 миллиона долларов, в январе - марте 2021-го – еще на 107 миллионов долларов. Суммы совсем не маленькие, учитывая масштаб и глубину кризиса украинской экономики", - цитирует Медведчука пресс-служба на сайте партии.По его словам, ситуация с выплатой зарплат горнякам на Украине критическая, с начала года сумма задолженности выросла более, чем вдвое. По данным профсоюза работников угольной промышленности, сейчас долги по зарплатам работникам государственных угледобывающих предприятий составляют более 1,5 миллиарда гривен (53,8 миллиона долларов), в том числе с начала года 1,046 миллиарда гривен (37,5 миллиона долларов). А отдельные категории шахтеров некоторых госпредприятий с начала этого года совсем не получают зарплаты.Шахтеры не раз устраивали митинги в Киеве и областях, требуя выплаты долгов по заработной плате и протестуя против намерений властей закрыть ряд шахт. Неоднократно забастовки горняков проходили под землей и длились неделями.
https://ria.ru/20210110/ugol-1592406742.html
https://ria.ru/20210216/elektroenergiya-1597617593.html
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оппозиционная платформа - за жизнь, виктор медведчук, сша, украина, в мире

Медведчук раскритиковал украинские власти за закупки угля из США

18:09 27.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкГлава политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук
Глава политического совета украинской партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Власти Украины закупают уголь в США в то время, как внутри страны шахты продают уголь по заниженной цене и растут долги по заработной плате горнякам, заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук.
"Вместо того, чтобы урегулировать ситуацию в отрасли и защитить украинских шахтеров, даже в такой критической ситуации (долги по зарплате горнякам – ред.) украинская власть больше озабочена зарплатами горняков США. Власть Зеленского продолжает аморальную политику закупок американского угля. В 2020 году Соединенные Штаты поставили на Украину угля на 480,32 миллиона долларов, в январе - марте 2021-го – еще на 107 миллионов долларов. Суммы совсем не маленькие, учитывая масштаб и глубину кризиса украинской экономики", - цитирует Медведчука пресс-служба на сайте партии.
Работа шахты Заря в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 10.01.2021
10 января, 08:00
На украинских электростанциях заканчивается уголь
По его словам, ситуация с выплатой зарплат горнякам на Украине критическая, с начала года сумма задолженности выросла более, чем вдвое. По данным профсоюза работников угольной промышленности, сейчас долги по зарплатам работникам государственных угледобывающих предприятий составляют более 1,5 миллиарда гривен (53,8 миллиона долларов), в том числе с начала года 1,046 миллиарда гривен (37,5 миллиона долларов). А отдельные категории шахтеров некоторых госпредприятий с начала этого года совсем не получают зарплаты.
"Горняки жалуются, что правительство вынуждает госшахты продавать добытый уголь по заниженной цене, что приводит к необоснованным убыткам государственных угледобывающих предприятий, и требуют поднять цены на уголь госшахт до справедливого рыночного уровня", - отметил он.
Шахтеры не раз устраивали митинги в Киеве и областях, требуя выплаты долгов по заработной плате и протестуя против намерений властей закрыть ряд шахт. Неоднократно забастовки горняков проходили под землей и длились неделями.
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
16 февраля, 03:01
В Киеве признали невозможность отказа от закупок электроэнергии у России
 
Оппозиционная платформа - За жизньВиктор МедведчукСШАУкраинаВ мире
 
 
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