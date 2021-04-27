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Минпросвещения нашло учебник с неполным описанием Сталинградской битвы
Минпросвещения нашло учебник с неполным описанием Сталинградской битвы
Министерство просвещения нашло учебник, в котором "крайне слабо отражаются события Сталинградской битвы". РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T10:21
2021-04-27T11:46
россия
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
владимир путин
общество
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Министерство просвещения нашло учебник, в котором "крайне слабо отражаются события Сталинградской битвы".Проверку провели после слов Владимира Путина. В послании Федеральному собранию он заявил, что в стране есть учебные пособия, которые не рассказывают об этом сражении Великой Отечественной войны.Ведомство сообщило, что речь идет об учебнике "История России и мира" для 11-го класса под редакцией Волобуева."Выяснилось, что данный учебник от 2013 года до сих пор используется в общеобразовательном процессе в российских колледжах", — говорится в пресс-релизе Минпросвещения.Эксперты добавили, что сейчас в организациях среднего профессионального образования, в отличие от школ, нет "механизма качественного подбора учебной литературы".Министерство уже приготовило предложения с изменениями. Какими именно, пока не говорится.После высказывания Путина председатель Российского военно-исторического общества (РВИО), экс-министр культуры Владимир Мединский заявил, что власти разработали историко-культурный стандарт для школьной литературы. По его словам, в изданиях, которые выходят по этим нормативам, "есть все, что нужно, про Сталинградскую битву".
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россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), владимир путин, общество

Минпросвещения нашло учебник с неполным описанием Сталинградской битвы

10:21 27.04.2021 (обновлено: 11:46 27.04.2021)
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкВручение школьных аттестатов в Санкт-Петербурге
Вручение школьных аттестатов в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Министерство просвещения нашло учебник, в котором "крайне слабо отражаются события Сталинградской битвы".
Проверку провели после слов Владимира Путина. В послании Федеральному собранию он заявил, что в стране есть учебные пособия, которые не рассказывают об этом сражении Великой Отечественной войны.
Ведомство сообщило, что речь идет об учебнике "История России и мира" для 11-го класса под редакцией Волобуева.
"Выяснилось, что данный учебник от 2013 года до сих пор используется в общеобразовательном процессе в российских колледжах", — говорится в пресс-релизе Минпросвещения.
Эксперты добавили, что сейчас в организациях среднего профессионального образования, в отличие от школ, нет "механизма качественного подбора учебной литературы".
Министерство уже приготовило предложения с изменениями. Какими именно, пока не говорится.
После высказывания Путина председатель Российского военно-исторического общества (РВИО), экс-министр культуры Владимир Мединский заявил, что власти разработали историко-культурный стандарт для школьной литературы. По его словам, в изданиях, которые выходят по этим нормативам, "есть все, что нужно, про Сталинградскую битву".
Учебники для русскоязычных школ в Российско-Таджикском (славянском) университете - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
21 апреля, 18:46Сказано в эфире
Историк о словах Путина про школьные учебники: ситуация катастрофическая
 
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