Минпросвещения нашло учебник с неполным описанием Сталинградской битвы
10:21 27.04.2021 (обновлено: 11:46 27.04.2021)
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкВручение школьных аттестатов в Санкт-Петербурге
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Министерство просвещения нашло учебник, в котором "крайне слабо отражаются события Сталинградской битвы".
Проверку провели после слов Владимира Путина. В послании Федеральному собранию он заявил, что в стране есть учебные пособия, которые не рассказывают об этом сражении Великой Отечественной войны.
Ведомство сообщило, что речь идет об учебнике "История России и мира" для 11-го класса под редакцией Волобуева.
"Выяснилось, что данный учебник от 2013 года до сих пор используется в общеобразовательном процессе в российских колледжах", — говорится в пресс-релизе Минпросвещения.
Эксперты добавили, что сейчас в организациях среднего профессионального образования, в отличие от школ, нет "механизма качественного подбора учебной литературы".
Министерство уже приготовило предложения с изменениями. Какими именно, пока не говорится.
После высказывания Путина председатель Российского военно-исторического общества (РВИО), экс-министр культуры Владимир Мединский заявил, что власти разработали историко-культурный стандарт для школьной литературы. По его словам, в изданиях, которые выходят по этим нормативам, "есть все, что нужно, про Сталинградскую битву".