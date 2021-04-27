https://ria.ru/20210427/uborka-1730188450.html

На страже чистоты: эко-активист в маске борется с мусором в Костроме

На страже чистоты: эко-активист в маске борется с мусором в Костроме

С 2018 года Сергей Волков занимается уборкой мусора в парках и на побережье Волги. Лицо он скрывает под маской, чтобы привлечь внимание людей не к собственной персоне, а к проблемам окружающей среды.

2021-04-27T17:37

2021-04-27T17:37

2021-04-27T17:37

раздельный сбор мусора

кострома

экология

видео

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Сортировка мусора и пропаганда экологичного образа жизни – главные задачи проекта GarbageMan, набирающего популярность. Костромичи не только подписываются на аккаунт Сергея, но и выходят вместе с ним на уборку.

кострома

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

На страже чистоты: эко-активист в маске борется с мусором в Костроме С 2018 года Сергей Волков занимается уборкой мусора в парках и на побережье Волги. Лицо он скрывает под маской, чтобы привлечь внимание людей не к собственной персоне, а к проблемам окружающей среды. Сортировка мусора и пропаганда экологичного образа жизни – главные задачи проекта GarbageMan, набирающего популярность. Костромичи не только подписываются на аккаунт Сергея, но и выходят вместе с ним на уборку. 2021-04-27T17:37 true PT1M47S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, раздельный сбор мусора, кострома, экология, видео