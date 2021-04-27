https://ria.ru/20210427/uborka-1730188450.html
На страже чистоты: эко-активист в маске борется с мусором в Костроме
На страже чистоты: эко-активист в маске борется с мусором в Костроме
С 2018 года Сергей Волков занимается уборкой мусора в парках и на побережье Волги. Лицо он скрывает под маской, чтобы привлечь внимание людей не к собственной персоне, а к проблемам окружающей среды.
2021-04-27T17:37
2021-04-27T17:37
2021-04-27T17:37
раздельный сбор мусора
кострома
экология
видео
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Сортировка мусора и пропаганда экологичного образа жизни – главные задачи проекта GarbageMan, набирающего популярность. Костромичи не только подписываются на аккаунт Сергея, но и выходят вместе с ним на уборку.
кострома
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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На страже чистоты: эко-активист в маске борется с мусором в Костроме
С 2018 года Сергей Волков занимается уборкой мусора в парках и на побережье Волги. Лицо он скрывает под маской, чтобы привлечь внимание людей не к собственной персоне, а к проблемам окружающей среды. Сортировка мусора и пропаганда экологичного образа жизни – главные задачи проекта GarbageMan, набирающего популярность. Костромичи не только подписываются на аккаунт Сергея, но и выходят вместе с ним на уборку.
2021-04-27T17:37
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PT1M47S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, раздельный сбор мусора, кострома, экология, видео
На страже чистоты: эко-активист в маске борется с мусором в Костроме
С 2018 года Сергей Волков занимается уборкой мусора в парках и на побережье Волги. Лицо он скрывает под маской, чтобы привлечь внимание людей не к собственной персоне, а к проблемам окружающей среды.
2021-04-27T17:37
true
PT1M47S
На страже чистоты: эко-активист в маске борется с мусором в Костроме
С 2018 года Сергей Волков занимается уборкой мусора в парках и на побережье Волги. Лицо он скрывает под маской, чтобы привлечь внимание людей не к собственной персоне, а к проблемам окружающей среды.