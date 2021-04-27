https://ria.ru/20210427/ubiystvo-1730152341.html

Убийца шести пенсионеров в Башкирии получил пожизненный срок

Убийца шести пенсионеров в Башкирии получил пожизненный срок

Пожизненное лишение свободы получил житель Башкирии за убийства пенсионеров, хищения их имущества и поджоги, сообщили в прокуратуре региона. РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T14:49

2021-04-27T14:49

2021-04-27T14:49

жилье

краснокамский район

янаульский район

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/156186/61/1561866155_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_cb86a98ddeea3d04ce9e41498dd2fe05.jpg

УФА, 27 апр – РИА Новости. Пожизненное лишение свободы получил житель Башкирии за убийства пенсионеров, хищения их имущества и поджоги, сообщили в прокуратуре региона.В ведомстве пояснили, что речь идет о 52-летнем жителе Янаульского района Айдаре Манпове, обвиняемом в серии убийств пожилых людей, совершенном более 10 лет назад."Установлено, что ночью в мае 2008 года мужчина проник в жилой дом пожилой супружеской пары в селе Иткинеево Янаульского района и убил их. После чего обыскал дом, похитил около 30 тысяч рублей и верхнюю одежду пенсионеров, поджег дом и скрылся с места преступления", - говорится в сообщении.По данным прокуратуры, в ноябре 2010 года и сентябре 2011 года он проникнул в два дома, лишил жизни еще четверых граждан, проживающих в Янаульском и Краснокамском районах, и похитил у них более 51 тысяч рублей."Преступления удалось раскрыть благодаря проведенным многочисленным экспертизам, в том числе ольфакторным, согласно которым установлены запаховые следы подсудимого на предметах, изъятых с мест происшествия. В судебном заседании допрошено более 60 свидетелей", - уточняет ведомство подробности расследования дела.Отмечается, что суд признал мужчину виновным в убийстве шести пенсионеров, в разбое и поджоге чужого имущества. Подсудимый, который уже отбывает наказание в колонии за другое преступление, не признал своей вины."Суд назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима", - сообщает башкирская прокуратура.

https://ria.ru/20210426/obvinenie-1730006792.html

краснокамский район

янаульский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жилье, краснокамский район, янаульский район, происшествия