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Убийца шести пенсионеров в Башкирии получил пожизненный срок
Убийца шести пенсионеров в Башкирии получил пожизненный срок
Пожизненное лишение свободы получил житель Башкирии за убийства пенсионеров, хищения их имущества и поджоги, сообщили в прокуратуре региона. РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T14:49
2021-04-27T14:49
жилье
краснокамский район
янаульский район
происшествия
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УФА, 27 апр – РИА Новости. Пожизненное лишение свободы получил житель Башкирии за убийства пенсионеров, хищения их имущества и поджоги, сообщили в прокуратуре региона.В ведомстве пояснили, что речь идет о 52-летнем жителе Янаульского района Айдаре Манпове, обвиняемом в серии убийств пожилых людей, совершенном более 10 лет назад."Установлено, что ночью в мае 2008 года мужчина проник в жилой дом пожилой супружеской пары в селе Иткинеево Янаульского района и убил их. После чего обыскал дом, похитил около 30 тысяч рублей и верхнюю одежду пенсионеров, поджег дом и скрылся с места преступления", - говорится в сообщении.По данным прокуратуры, в ноябре 2010 года и сентябре 2011 года он проникнул в два дома, лишил жизни еще четверых граждан, проживающих в Янаульском и Краснокамском районах, и похитил у них более 51 тысяч рублей."Преступления удалось раскрыть благодаря проведенным многочисленным экспертизам, в том числе ольфакторным, согласно которым установлены запаховые следы подсудимого на предметах, изъятых с мест происшествия. В судебном заседании допрошено более 60 свидетелей", - уточняет ведомство подробности расследования дела.Отмечается, что суд признал мужчину виновным в убийстве шести пенсионеров, в разбое и поджоге чужого имущества. Подсудимый, который уже отбывает наказание в колонии за другое преступление, не признал своей вины."Суд назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима", - сообщает башкирская прокуратура.
https://ria.ru/20210426/obvinenie-1730006792.html
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жилье, краснокамский район, янаульский район, происшествия

Убийца шести пенсионеров в Башкирии получил пожизненный срок

14:49 27.04.2021
 
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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УФА, 27 апр – РИА Новости. Пожизненное лишение свободы получил житель Башкирии за убийства пенсионеров, хищения их имущества и поджоги, сообщили в прокуратуре региона.
В ведомстве пояснили, что речь идет о 52-летнем жителе Янаульского района Айдаре Манпове, обвиняемом в серии убийств пожилых людей, совершенном более 10 лет назад.
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"Установлено, что ночью в мае 2008 года мужчина проник в жилой дом пожилой супружеской пары в селе Иткинеево Янаульского района и убил их. После чего обыскал дом, похитил около 30 тысяч рублей и верхнюю одежду пенсионеров, поджег дом и скрылся с места преступления", - говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, в ноябре 2010 года и сентябре 2011 года он проникнул в два дома, лишил жизни еще четверых граждан, проживающих в Янаульском и Краснокамском районах, и похитил у них более 51 тысяч рублей.
"Преступления удалось раскрыть благодаря проведенным многочисленным экспертизам, в том числе ольфакторным, согласно которым установлены запаховые следы подсудимого на предметах, изъятых с мест происшествия. В судебном заседании допрошено более 60 свидетелей", - уточняет ведомство подробности расследования дела.
Отмечается, что суд признал мужчину виновным в убийстве шести пенсионеров, в разбое и поджоге чужого имущества. Подсудимый, который уже отбывает наказание в колонии за другое преступление, не признал своей вины.
"Суд назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима", - сообщает башкирская прокуратура.
 
ЖильеКраснокамский районЯнаульский районПроисшествия
 
 
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