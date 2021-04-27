https://ria.ru/20210427/ubiystvo-1730086203.html

В Киеве подросток убил родителей и младшего брата

В Киеве подросток убил родителей и младшего брата

Полицейские задержали в Киеве 16-летнего подростка, которого подозревают в убийстве родителей и 8-летнего брата, сообщила пресс-служба киевского управления... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T09:11

2021-04-27T09:11

2021-04-27T09:11

киев

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КИЕВ, 27 апр – РИА Новости. Полицейские задержали в Киеве 16-летнего подростка, которого подозревают в убийстве родителей и 8-летнего брата, сообщила пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.В полицию обратилась местная жительница и сообщала, что около трех дней не выходит на связь ее сын, который вместе с женой и детьми проживает в квартире на улице Ревуцкого. По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа полиции."Попав в квартиру, мы обнаружили тела владельцев квартиры и их малолетнего сына со следами насильственной смерти. Все трое - местные жители 1971, 1979 и в 2012 годов рождения… Мы установили, что к совершению тяжкого преступления причастен 16-летний старший сын потерпевших. На розыск злоумышленника по тревоге был поднят весь личный состав Дарницкого управления полиции. Подростка задержали во время отработки района, при себе он имел нож, который был изъят и направлен для проведения соответствующей экспертизы", - цитирует пресс-служба начальника киевского управления полиции Андрея Крищенко.Полиция выяснила, что подозреваемый во время очередного конфликта с родителями сначала зарезал отца и мать, а потом так же убил брата. Еще несколько дней он находился в квартире с погибшими, а когда его родителей начали разыскивать, решил бежать.Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное убийство", санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.

https://ria.ru/20210422/buryatiya-1729534002.html

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