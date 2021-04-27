Парламент Турции осудил заявление Байдена о геноциде армян
АНКАРА, 27 апр - РИА Новости. Парламент Турции принял резолюцию с осуждением заявления президента США Джо Байдена о геноциде армян в Османской империи, которое, по мнению депутатов, неизбежно окажет негативное влияние на турецко-американские отношения.
Байден 24 апреля официально признал геноцидом массовые убийства армян, организованные и совершённые в начале XX века в Османской империи. В ответ на это президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что глубоко опечален этими "несправедливыми словами, не основанными на истории", но вместе с тем выразил мнение, что его встреча с Байденом на полях саммита НАТО в Брюсселе в июне откроет новую страницу в двухсторонних отношениях.
"Решительно осуждаем заявление Байдена о событиях 1915 года, содержащее тезисы армянского лобби, и отвергаем эту безосновательную клевету, которая не имеет никакого смысла, кроме фальсификации истории по политическим мотивам. Президент США не имеет юридического и морального права судить по историческим вопросам, его заявление не имеет юридической силы", - говорится в резолюции.
В ней также содержится призыв к президенту США "пересмотреть это ошибочное заявление, которое не совместимо с историческими фактами... и неизбежно окажет негативное влияние на двусторонние отношения". Турецкие парламентарии также призвали Байдена "поддержать усилия по обеспечению жизни народов региона, особенно турецкого и армянского, в условиях мира, стабильности и доверия".
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В конце XIX - начале XX веков Османская империя не раз проводила гонения на армян. В частности, в 1915 году, по данным ряда историков, были убиты более 1,5 миллиона представителей этого народа. Факт геноцида армянского народа в Османской империи признан 23 государствами, а также Европарламентом и Всемирным советом церквей. Российская Госдума в 1995 году приняла постановление "Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 годов на его исторической родине - в Западной Армении".
Турция последовательно отвергает обвинения в геноциде и крайне болезненно реагирует на критику со стороны Запада по этому вопросу. В Анкаре настаивают на отказе от термина "геноцид" в отношении событий 1915 года, заявляя, что их жертвами были как армяне, так и турки. Турция также призывает к созданию международной комиссии историков с целью изучения имеющихся в стране архивных документов для выработки объективного подхода к событиям периода Первой мировой войны.
24 апреля 2020, 00:54Геноцид армян в Османской империи в 1915 году