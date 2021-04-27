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https://ria.ru/20210427/turtsiya-1730191053.html
Парламент Турции осудил заявление Байдена о геноциде армян
Парламент Турции осудил заявление Байдена о геноциде армян
Парламент Турции принял резолюцию с осуждением заявления президента США Джо Байдена о геноциде армян в Османской империи, которое, по мнению депутатов,... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T17:46
2021-04-27T17:46
европарламент
турция
сша
в мире
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АНКАРА, 27 апр - РИА Новости. Парламент Турции принял резолюцию с осуждением заявления президента США Джо Байдена о геноциде армян в Османской империи, которое, по мнению депутатов, неизбежно окажет негативное влияние на турецко-американские отношения.Байден 24 апреля официально признал геноцидом массовые убийства армян, организованные и совершённые в начале XX века в Османской империи. В ответ на это&nbsp; президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что глубоко опечален этими "несправедливыми словами, не основанными на истории", но вместе с тем выразил мнение, что его встреча с Байденом на полях саммита НАТО в Брюсселе в июне откроет новую страницу в двухсторонних отношениях."Решительно осуждаем&nbsp;заявление Байдена о событиях 1915 года, содержащее тезисы армянского лобби, и отвергаем эту безосновательную клевету, которая не имеет никакого смысла, кроме фальсификации истории по политическим мотивам. Президент США&nbsp;не имеет юридического и морального права судить по историческим вопросам, его заявление не имеет юридической силы", - говорится в резолюции.В ней также содержится призыв к президенту США "пересмотреть это ошибочное заявление, которое не совместимо с историческими фактами... и неизбежно окажет негативное влияние на двусторонние отношения". Турецкие парламентарии также призвали Байдена "поддержать усилия по обеспечению жизни народов региона, особенно турецкого и армянского, в условиях мира, стабильности и доверия".В конце XIX - начале XX веков Османская империя не раз проводила гонения на армян. В частности, в 1915 году, по данным ряда историков, были убиты более 1,5 миллиона представителей этого народа. Факт геноцида армянского народа в Османской империи признан 23 государствами, а также Европарламентом и Всемирным советом церквей. Российская Госдума в 1995 году приняла постановление "Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 годов на его исторической родине - в Западной Армении".Турция последовательно отвергает обвинения в геноциде и крайне болезненно реагирует на критику со стороны Запада по этому вопросу. В Анкаре настаивают на отказе от термина "геноцид" в отношении событий 1915 года, заявляя, что их жертвами были как армяне, так и турки. Турция также призывает к созданию международной комиссии историков с целью изучения имеющихся в стране архивных документов для выработки объективного подхода к событиям периода Первой мировой войны.
https://ria.ru/20210426/turtsiya-1730055510.html
https://ria.ru/20210426/genotsid-1729856605.html
https://ria.ru/20200424/1570403136.html
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европарламент, турция, сша, в мире

Парламент Турции осудил заявление Байдена о геноциде армян

17:46 27.04.2021
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкВид на Анкару
Вид на Анкару - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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АНКАРА, 27 апр - РИА Новости. Парламент Турции принял резолюцию с осуждением заявления президента США Джо Байдена о геноциде армян в Османской империи, которое, по мнению депутатов, неизбежно окажет негативное влияние на турецко-американские отношения.
Байден 24 апреля официально признал геноцидом массовые убийства армян, организованные и совершённые в начале XX века в Османской империи. В ответ на это  президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что глубоко опечален этими "несправедливыми словами, не основанными на истории", но вместе с тем выразил мнение, что его встреча с Байденом на полях саммита НАТО в Брюсселе в июне откроет новую страницу в двухсторонних отношениях.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
26 апреля, 20:08
Эрдоган призвал США "посмотреть на себя", прежде чем прикреплять ярлыки
"Решительно осуждаем заявление Байдена о событиях 1915 года, содержащее тезисы армянского лобби, и отвергаем эту безосновательную клевету, которая не имеет никакого смысла, кроме фальсификации истории по политическим мотивам. Президент США не имеет юридического и морального права судить по историческим вопросам, его заявление не имеет юридической силы", - говорится в резолюции.
В ней также содержится призыв к президенту США "пересмотреть это ошибочное заявление, которое не совместимо с историческими фактами... и неизбежно окажет негативное влияние на двусторонние отношения". Турецкие парламентарии также призвали Байдена "поддержать усилия по обеспечению жизни народов региона, особенно турецкого и армянского, в условиях мира, стабильности и доверия".
Вице-президент США Джо Байден и президент Турции Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
26 апреля, 08:00
Удар по Эрдогану. Почему Вашингтон наконец признал геноцид армян
В конце XIX - начале XX веков Османская империя не раз проводила гонения на армян. В частности, в 1915 году, по данным ряда историков, были убиты более 1,5 миллиона представителей этого народа. Факт геноцида армянского народа в Османской империи признан 23 государствами, а также Европарламентом и Всемирным советом церквей. Российская Госдума в 1995 году приняла постановление "Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 годов на его исторической родине - в Западной Армении".
Турция последовательно отвергает обвинения в геноциде и крайне болезненно реагирует на критику со стороны Запада по этому вопросу. В Анкаре настаивают на отказе от термина "геноцид" в отношении событий 1915 года, заявляя, что их жертвами были как армяне, так и турки. Турция также призывает к созданию международной комиссии историков с целью изучения имеющихся в стране архивных документов для выработки объективного подхода к событиям периода Первой мировой войны.
Цветы у Вечного огня Мемориального комплекса Цицернакаберд в Ереване в память о жертвах геноцида армян в Османской империи 1915 года - РИА Новости, 1920, 24.04.2020
24 апреля 2020, 00:54
Геноцид армян в Османской империи в 1915 году
 
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