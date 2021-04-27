Эксперт рассказал, когда полностью построят "Северный поток — 2"
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСпециалист работает на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости/Прайм. Компания Nord Stream 2 AG может завершить строительство "Северного потока — 2" и пусконаладочные работы в течение нескольких месяцев, есть шансы на получение Европой первого газа по этому газопроводу уже зимой, заявил РИА Новости замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.
Во вторник компания-оператор проекта "Северный поток — 2" Nord Stream 2 AG сообщила, что судно "Академик Черский" приступило к укладке труб газопровода в водах Дании. С начала февраля укладкой труб там уже занимается трубоукладчик "Фортуна".
"Думаю, что строительство и пусконаладочные работы будут завершены в течение нескольких месяцев. Более точно сейчас сложно сказать, так как скорость укладки зависит от многих факторов, в том числе не поддающихся контролю", - сказал Гривач.
По его мнению, присоединение к строительству "Академика Черского" ясно показывает, что санкции США не смогли помешать его дооснащению и сертификации. "Есть очень хорошие шансы, что европейцы начнут получать газ по новому газопроводу уже предстоящей зимой", - заключил эксперт.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года.
По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG (100%-ная дочерняя компания "Газпрома") на 31 марта, "Северный поток — 2" построен на 95%, оставалось уложить 121 километр от общей протяженности газопровода по двум ниткам: примерно 93 километра в датских водах и около 28 километров в немецких. Как сообщал 25 апреля вице-премьер РФ Александр Новак, Россия уверена, что газопровод "Северный поток — 2" будет достроен, работа над этим продолжается.