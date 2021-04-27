https://ria.ru/20210427/truboprovod-1730221990.html

Эксперт рассказал, когда полностью построят "Северный поток — 2"

Эксперт рассказал, когда полностью построят "Северный поток — 2"

Компания Nord Stream 2 AG может завершить строительство "Северного потока — 2" и пусконаладочные работы в течение нескольких месяцев, есть шансы на получение... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T21:07

2021-04-27T21:07

2021-04-27T21:07

россия

allseas

алексей гривач

фонд национальной энергетической безопасности

газпром

александр новак

сша

украина

экономика

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости/Прайм. Компания Nord Stream 2 AG может завершить строительство "Северного потока — 2" и пусконаладочные работы в течение нескольких месяцев, есть шансы на получение Европой первого газа по этому газопроводу уже зимой, заявил РИА Новости замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.Во вторник компания-оператор проекта "Северный поток — 2" Nord Stream 2 AG сообщила, что судно "Академик Черский" приступило к укладке труб газопровода в водах Дании. С начала февраля укладкой труб там уже занимается трубоукладчик "Фортуна"."Думаю, что строительство и пусконаладочные работы будут завершены в течение нескольких месяцев. Более точно сейчас сложно сказать, так как скорость укладки зависит от многих факторов, в том числе не поддающихся контролю", - сказал Гривач.По его мнению, присоединение к строительству "Академика Черского" ясно показывает, что санкции США не смогли помешать его дооснащению и сертификации. "Есть очень хорошие шансы, что европейцы начнут получать газ по новому газопроводу уже предстоящей зимой", - заключил эксперт."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года.По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG (100%-ная дочерняя компания "Газпрома") на 31 марта, "Северный поток — 2" построен на 95%, оставалось уложить 121 километр от общей протяженности газопровода по двум ниткам: примерно 93 километра в датских водах и около 28 километров в немецких. Как сообщал 25 апреля вице-премьер РФ Александр Новак, Россия уверена, что газопровод "Северный поток — 2" будет достроен, работа над этим продолжается.

https://radiosputnik.ria.ru/20210427/sevpotok-1730173616.html

россия

сша

украина

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россия, allseas, алексей гривач, фонд национальной энергетической безопасности, газпром, александр новак, сша, украина, экономика